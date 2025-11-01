Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Химозные круассаны теперь не покупаю: нашла рецепт обалденных творожных рогаликов — пачка творога и 10 минут на замес

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Химозные круассаны теперь не покупаю: нашла рецепт обалденных творожных рогаликов — пачка творога и 10 минут на замес. Эти творожные рогалики станут вашим любимым рецептом к чаю: готовятся молниеносно, а результат восхищает. Нежное тесто тает во рту, а аромат ванили наполняет дом уютом. Даже если вы не шеф‑повар, с этим рецептом справится каждый — проверено!

Для начала возьмите 200 г творога (лучше 9% жирности) и разомните его вилкой. Добавьте 80 г охлаждённого сливочного масла, щепотку соли, ванилин на кончике ножа и чайную ложку соды. Постепенно всыпайте 150–200 г муки, замешивая мягкое, не липнущее к рукам тесто.

Раскатайте его в круг толщиной 5 мм, разрежьте на 8–12 треугольников. Каждый посыпьте сахаром (50–100 г — по вкусу) и аккуратно сверните от широкого края к узкому. Выложите рогалики на пергамент, отправьте в разогретую до 180 °C духовку на 15 минут — и ждите золотистой корочки! Кстати, начинки можно выбирать по своему желанию. Только представьте: через 10 минут подготовки и 15 минут запекания у вас на столе ароматная домашняя выпечка. Попробуйте — и магазинные аналоги больше не понадобятся!

Ранее мы делились рецептом круче синнабонов и сырников. Творожные булочки со сливочным кремом — рецепт проще некуда.

