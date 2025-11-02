Беру 2 яйца, горсть муки, хвостик колбасы — и стопка пышек готова! Проще завтрака не придумаешь, этот рецепт станет вашей палочкой-выручалочкой по утрам. Вкус получается нежным и насыщенным: воздушная текстура как у оладий с кусочками колбасы создают идеальный баланс.

Вам понадобится: 2 яйца, 4 ст. л. муки, 100 г вареной колбасы, 2 ст. л. молока или кефира, соль и специи по вкусу. Колбасу нарежьте мелкими кубиками. Яйца взбейте с молоком, добавьте муку, соль и специи, тщательно перемешайте до консистенции густой сметаны. Добавьте колбасу и еще раз перемешайте. На разогретую сковороду с маслом выкладывайте тесто столовой ложкой, формируя небольшие круглые пышки. Жарьте на среднем огне под крышкой 3–4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.

Эти пышки особенно хороши со сметаной. Они станут прекрасным началом дня для всей семьи, а их приготовление занимает минимум времени и усилий!

