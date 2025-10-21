Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
21 октября 2025 в 13:01

Не нужно никаких весов, стакан в руки — и готовим пышный пирог с яблоками: проще рецепта не найдете

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Проще этого рецепта вы не найдете! Не нужно никаких весов, стакан в руки — и готовим пышный пирог с яблоками. Он получается нежным и сбалансированным: влажное пышное тесто с ванильными нотками идеально сочетается с кисло-сладкими яблоками, создавая гармоничную композицию.

Вам понадобится: 1 стакан сахара, 1 стакан кефира, 2 стакана муки, 2 яйца, 3–4 яблока, ½ стакана растительного масла, 1 ч. л. соды и щепотка ванилина. В глубокой миске взбейте яйца с сахаром до пышности, добавьте кефир, растительное масло и соду, погашенную уксусом. Постепенно введите муку, перемешивая до однородной консистенции теста. Яблоки очистите от кожуры и семечек, нарежьте тонкими дольками. Форму для выпечки смажьте маслом, вылейте половину теста, разложите яблочные дольки и залейте оставшимся тестом. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 35–40 минут до золотистого цвета.

Этот пирог особенно хорош в теплом виде. Простой рецепт и доступные ингредиенты делают его идеальным для быстрой и вкусной выпечки к чаю.

Ранее стало известно, как приготовить торт из крекеров-рыбок: для него даже миксер не нужен — готовится из трех ингредиентов без выпечки.

Читайте также
Награждены Господом: женщинам с этими именами предначертана сказочная жизнь
Общество
Награждены Господом: женщинам с этими именами предначертана сказочная жизнь
Сосиски в тесте больше не делаю, нашла вариант проще! Американская запеканка — пробуйте и сохраняйте рецепт
Общество
Сосиски в тесте больше не делаю, нашла вариант проще! Американская запеканка — пробуйте и сохраняйте рецепт
Ленивый ужин с мясом и грибами. Вкуснейшие удмуртские перепечи — завернула, сложила, дальше готовится само
Общество
Ленивый ужин с мясом и грибами. Вкуснейшие удмуртские перепечи — завернула, сложила, дальше готовится само
Ленивый ужин с мясом и грибами. Вкуснейшие удмуртские перепечи — завернула, сложила, дальше готовится само
Общество
Ленивый ужин с мясом и грибами. Вкуснейшие удмуртские перепечи — завернула, сложила, дальше готовится само
Ленивый завтрак. Беру сыр и курицу — через 10 минут уже едим. Сочные быстрые лепешки, как в Турции, только вкуснее
Общество
Ленивый завтрак. Беру сыр и курицу — через 10 минут уже едим. Сочные быстрые лепешки, как в Турции, только вкуснее
рецепты
яблоки
выпечка
пироги
Дарья Иванова
Д. Иванова
Не нужно никаких весов, стакан в руки — и готовим пышный пирог с яблоками: проще рецепта не найдете Проще этого рецепта вы не найдете! Не нужно никаких весов, стакан в руки и готовим пышный пирог с яблоками. Он получается нежным и сбалансированным: влажное пышное тесто с ванильными нотками идеально сочетается с кисло-сладкими яблоками, создавая гармоничную композицию.
1 стакан сахара
1 стакан кефира
2 стакана муки
2 яйца
3-4 яблока
½ стакана растительного масла
1 ч. л. соды и щепотка ванилина
>
В глубокой миске взбейте яйца с сахаром до пышности, добавьте кефир, растительное масло и соду, погашенную уксусом.
Постепенно введите муку, перемешивая до однородной консистенции теста.
Яблоки очистите от кожуры и семечек, нарежьте тонкими дольками. Форму для выпечки смажьте маслом, вылейте половину теста, разложите яблочные дольки и залейте оставшимся тестом.
Выпекайте в разогретой до 180°C духовке 35-40 минут до золотистого цвета.
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Курская область сократила число министерств
Налет БПЛА на многоэтажку, 20 убитых, госизмена: ВСУ атакуют РФ 21 октября
Зарезавший режиссера Политика убийца попал на камеры видеонаблюдения
Российская армия перехватила умную бомбу ВСУ
Общественник рассказал, куда жаловаться при навязывании услуг в клиниках
Петербургские «каскадеры» зарабатывали миллионы на фейковых авариях
Экс-зампред ЦБ опроверг слухи о кризисе в банковском секторе
В Башкирии рассказали о состоянии девочки, выброшенной из окна отцом
«Не предавал себя»: Бурляев о личности и творчестве режиссера Михалкова
«Похоже, поехала крыша»: Зеленского высмеяли за попытки попасть в Будапешт
Судебные приставы закрыли дело Галкина по налогам
Платформу поддержки молодых независимых музыкантов запустили в России
В Госдуме поставили точку в споре, симпатичен ли Зеленский Трампу
Медики спасли жизнь годовалой девочке, на которую упал шкаф
Топ продуктов, которые нужно есть в октябре, и 9 рецептов из них
В России могут пересмотреть минимальную пенсию
Стало известно, как в России изменились цены на комнаты
Принца Эндрю решили лишить титула
Эксперты прогнозируют снижение цен на один из атрибутов Нового года
Стрелявший в Фицо писатель-пенсионер получил суровый приговор
Дальше
Самое популярное
Курицу не запекаю, а готовлю шкмерули — уютный ужин в грузинском стиле
Общество

Курицу не запекаю, а готовлю шкмерули — уютный ужин в грузинском стиле

Турецкая закуска из лаваша — вкуснее любых салатов! Готовим за 10 минут!
Семья и жизнь

Турецкая закуска из лаваша — вкуснее любых салатов! Готовим за 10 минут!

Крах Красноармейска и позорное бегство ВСУ: новости СВО на вечер 19 октября
Россия

Крах Красноармейска и позорное бегство ВСУ: новости СВО на вечер 19 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.