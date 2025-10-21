Не нужно никаких весов, стакан в руки — и готовим пышный пирог с яблоками: проще рецепта не найдете

Проще этого рецепта вы не найдете! Не нужно никаких весов, стакан в руки — и готовим пышный пирог с яблоками. Он получается нежным и сбалансированным: влажное пышное тесто с ванильными нотками идеально сочетается с кисло-сладкими яблоками, создавая гармоничную композицию.

Вам понадобится: 1 стакан сахара, 1 стакан кефира, 2 стакана муки, 2 яйца, 3–4 яблока, ½ стакана растительного масла, 1 ч. л. соды и щепотка ванилина. В глубокой миске взбейте яйца с сахаром до пышности, добавьте кефир, растительное масло и соду, погашенную уксусом. Постепенно введите муку, перемешивая до однородной консистенции теста. Яблоки очистите от кожуры и семечек, нарежьте тонкими дольками. Форму для выпечки смажьте маслом, вылейте половину теста, разложите яблочные дольки и залейте оставшимся тестом. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 35–40 минут до золотистого цвета.

Этот пирог особенно хорош в теплом виде. Простой рецепт и доступные ингредиенты делают его идеальным для быстрой и вкусной выпечки к чаю.

