Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
30 октября 2025 в 13:15

Привезла рецепт из Индии: обалденные лепешки паратха с картошкой — все ингредиенты самые простые, а вкус шикарный

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Привезла рецепт из Индии: обалденные лепешки паратха с картошкой — все ингредиенты самые простые, а вкус шикарный. Это блюдо покоряет с первого укуса: хрустящая корочка снаружи и мягкое пряное картофельное пюре внутри. Готовится несложно, а результат впечатляет — словно настоящий индийский повар поработал! Подавайте горячими со свежим йогуртом или соусом чатни — и наслаждайтесь путешествием в мир восточных вкусов.

Для начала замесите тесто: смешайте 230 г муки, 40 мл растительного масла, 100 мл тёплой воды и щепотку соли. Скатайте в шар, накройте плёнкой и оставьте — тесто станет податливым и эластичным. Пока оно отдыхает, приготовьте начинку: разомните в пюре 2–3 отварные картофелины, добавьте две столовые ложки зелёного лука, по столовой ложке кинзы и петрушки, посолите и поперчите по вкусу. Разделите тесто и начинку на 5 равных частей. Каждую порцию теста раскатайте в кружок, выложите начинку, аккуратно защипните края и снова раскатайте в тонкую лепёшку. Обжарьте на сухой сковороде по минуте с каждой стороны, затем смажьте маслом и доведите до золотистой корочки. Аромат наполнит дом — пора подавать к столу!

Ранее мы делились рецептом на замену надоевшим котлетам. Хрустящий куриный конверт с начинкой — жарим полезно без тонны масла.

Читайте также
Картофельное пюре без молока и масла — вкуснее, чем в ресторане! Этот рецепт у меня дежурный
Общество
Картофельное пюре без молока и масла — вкуснее, чем в ресторане! Этот рецепт у меня дежурный
Надоели беляши и курники? Готовим обалденный пирог «Мужская мечта»: продукты простые — картошка и фарш
Общество
Надоели беляши и курники? Готовим обалденный пирог «Мужская мечта»: продукты простые — картошка и фарш
Это блюдо спасает ужин, когда нет времени на готовку — немного муки, воды и мяса превращаются в ароматный узбекский ханум
Общество
Это блюдо спасает ужин, когда нет времени на готовку — немного муки, воды и мяса превращаются в ароматный узбекский ханум
Круче синнабонов и сырников: творожные булочки со сливочным кремом — рецепт проще некуда, удачное тесто поднимается в пышные кругляшки
Общество
Круче синнабонов и сырников: творожные булочки со сливочным кремом — рецепт проще некуда, удачное тесто поднимается в пышные кругляшки
Гезлеме по-стамбульски: немного творога, 10 минут времени — и нежные лепешки уже на столе
Общество
Гезлеме по-стамбульски: немного творога, 10 минут времени — и нежные лепешки уже на столе
картошка
тесто
лепешки
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме предложили узаконить продажу «красивых» номеров
Манипулятор пробил краном лобовое стекло легковушки и попал на видео
Эксперт предупредила о бандах мошенников-риелторов
Коц объяснил, что армии России дает освобождение Красногорского
«Инкогнито»: отец Маска рассказал о его поездках в Россию
Кардиолог рассказал о различиях между типами инсультов
Убийство или инсценировка? Что известно о «смерти» блогера Позднякова
Названо самое откровенное действие в отношениях по мнению молодежи
В российском регионе частично ограничили работу Telegram и WhatsApp
Обезглавленный труп женщины обнаружили в лесопарке
Миронов назвал отрасли экономики, где мигрантам нужно запретить работать
Стало известно о новых тенденциях в борьбе с ожирением в России
Хочется квашеной капусты прямо сейчас? Сделайте в пакете за 3 часа
Суд отклонил ходатайство о пересмотре дела Валиевой
Полиция арестовала двух подростков за теракт на железной дороге
Раскрыт недостаток правления Черномырдина
Ушел из жизни актер Театра Вахтангова
Финансист раскрыла тонкости нового закона о банковских вкладах
ДПС перекрыла движение на одном из главных шоссе Петербурга
Супруга Игоря Николаева заразилась неизвестным вирусом в Китае
Дальше
Самое популярное
Картофель по-генеральски: простое горячее блюдо с курицей на ужин или праздничный стол
Общество

Картофель по-генеральски: простое горячее блюдо с курицей на ужин или праздничный стол

Что известно о последних днях жизни и причине смерти актера Романа Попова
Общество

Что известно о последних днях жизни и причине смерти актера Романа Попова

Налет дронов ВСУ на Москву ночью 29 октября: взрывы, что известно
Москва

Налет дронов ВСУ на Москву ночью 29 октября: взрывы, что известно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.