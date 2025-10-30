Привезла рецепт из Индии: обалденные лепешки паратха с картошкой — все ингредиенты самые простые, а вкус шикарный. Это блюдо покоряет с первого укуса: хрустящая корочка снаружи и мягкое пряное картофельное пюре внутри. Готовится несложно, а результат впечатляет — словно настоящий индийский повар поработал! Подавайте горячими со свежим йогуртом или соусом чатни — и наслаждайтесь путешествием в мир восточных вкусов.

Для начала замесите тесто: смешайте 230 г муки, 40 мл растительного масла, 100 мл тёплой воды и щепотку соли. Скатайте в шар, накройте плёнкой и оставьте — тесто станет податливым и эластичным. Пока оно отдыхает, приготовьте начинку: разомните в пюре 2–3 отварные картофелины, добавьте две столовые ложки зелёного лука, по столовой ложке кинзы и петрушки, посолите и поперчите по вкусу. Разделите тесто и начинку на 5 равных частей. Каждую порцию теста раскатайте в кружок, выложите начинку, аккуратно защипните края и снова раскатайте в тонкую лепёшку. Обжарьте на сухой сковороде по минуте с каждой стороны, затем смажьте маслом и доведите до золотистой корочки. Аромат наполнит дом — пора подавать к столу!

