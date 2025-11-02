Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
02 ноября 2025 в 14:00

Пачка творога и немного сыра: готовлю бурек по-турецки, или по-нашему пирог-улитку. Простая и вкусная выпечка

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Если вы еще не знакомы с буреком, вы многое потеряли! Этот пирог из слоеного теста фило с творожно-сырной начинкой — настоящая находка для тех, кто ценит вкусную и несложную выпечку. Тонкие, хрустящие слои теста и сочная, нежная начинка просто тают во рту. Готовится бурек на удивление просто, а результат выглядит так, словно вы провели на кухне полдня. Это идеальный вариант для завтрака, ужина или когда неожиданно нагрянули гости. Аромат, который наполняет дом во время выпечки, сводит с ума всех домочадцев!

Для теста вам понадобится: 8 листов теста фило, 400 г творога, 200 г рассольного сыра (брынза или фета), 2 яйца, 3 ст. л. сметаны, пучок укропа, соль по вкусу, 100 г растопленного сливочного масла. Творог разомните вилкой, сыр разотрите, смешайте с яйцами, сметаной и мелко нарубленным укропом. Посолите по вкусу. Форму для выпекания смажьте маслом. Выкладывайте листы теста фило, смазывая каждый растопленным маслом. Через каждые 2 листа распределяйте часть начинки. Повторите слои, пока не закончатся ингредиенты. Верхний слой смажьте маслом. Выпекайте 35–40 минут при 180 °C до золотистой корочки. Дайте немного остыть перед нарезкой.

Ранее сообщалось, как испечь обалденно вкусный осетинский пирог картоф-козоджын с нежным тестом и сочной картофельно-грибной начинкой.

Читайте также
Обалденный пирог с яблоками к чаю — нужны сметана, яблоки и мука! Никакой возни, все очень просто
Общество
Обалденный пирог с яблоками к чаю — нужны сметана, яблоки и мука! Никакой возни, все очень просто
Турецкий слоеный пирог баклава: с грецкими орехами, нереально вкусно
Семья и жизнь
Турецкий слоеный пирог баклава: с грецкими орехами, нереально вкусно
«Курица под снегом»: рецепт сочной грудки с картошкой в сметане на одном противне
Общество
«Курица под снегом»: рецепт сочной грудки с картошкой в сметане на одном противне
Беру 2 яйца, горсть муки, хвостик колбасы — и стопка пышек готова: проще завтрака не придумаешь
Общество
Беру 2 яйца, горсть муки, хвостик колбасы — и стопка пышек готова: проще завтрака не придумаешь
Больше не мучаюсь с тестом! Пицца за 20 минут вместе с выпечкой! Обалденно вкусно и просто
Общество
Больше не мучаюсь с тестом! Пицца за 20 минут вместе с выпечкой! Обалденно вкусно и просто
пироги
рецепты
завтраки
перекусы
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Почему скоро?»: Мамаева колко ответила на слухи о неверности мужа
Впервые за месяцы заключения P. Diddy показался на публике
Депутат призвал не делать аборты от насильников
Обильные ливни и тепло до +12? Погода в Москве в начале недели: чего ждать
Бразильскую волейболистку отстранили из-за сомнений насчет ее пола
В Госдуме ответили, что может скрываться за атакой ВСУ по судам в Туапсе
В Раде назвали расценки ТЦК для желающих избежать мобилизации
Скончался бывший главред «Известий»
Омск, готовься к переменам: для кого будут льготы на платных парковках
В ДНР рассказали о попытках ГУР эвакуировать важных иностранцев с фронта
«Главный русофоб Евросоюза» прибыл в Екатеринбург
«На ту сторону»: командующий ранеными бойцами СВО Путин попал на видео
Налет БПЛА, удар по детскому саду под Ростовом: как ВСУ атакуют РФ 2 ноября
Мошенники придумали новую схему обмана в преддверии Дня народного единства
В РФС объяснили, почему гол «Ростова» проверяли 10 минут
Иран получил предложение возобновить переговоры по ядерной сделке
В США рассказали, как Россия обнулила украинскую ПВО
Врач предупредил, чем опасен один популярный продукт для мозга
Готовим курицу на банке в духовке: секрет сочного мяса и хрустящей корочки
Россиянам напомнили правила проверки пьяных водителей без понятых
Дальше
Самое популярное
Грудка по-деревенски: беру курицу, банку соленых огурцов — и готовлю праздничный ужин за полчаса
Общество

Грудка по-деревенски: беру курицу, банку соленых огурцов — и готовлю праздничный ужин за полчаса

Вкуснее мяса! Картофельные зразы с яйцом и луком — ленивый ужин без хлопот и танцев с бубном
Общество

Вкуснее мяса! Картофельные зразы с яйцом и луком — ленивый ужин без хлопот и танцев с бубном

В Покровске уничтожили спецназ ГУР Украины: провал Буданова, что известно
Россия

В Покровске уничтожили спецназ ГУР Украины: провал Буданова, что известно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.