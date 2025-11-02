Пачка творога и немного сыра: готовлю бурек по-турецки, или по-нашему пирог-улитку. Простая и вкусная выпечка

Если вы еще не знакомы с буреком, вы многое потеряли! Этот пирог из слоеного теста фило с творожно-сырной начинкой — настоящая находка для тех, кто ценит вкусную и несложную выпечку. Тонкие, хрустящие слои теста и сочная, нежная начинка просто тают во рту. Готовится бурек на удивление просто, а результат выглядит так, словно вы провели на кухне полдня. Это идеальный вариант для завтрака, ужина или когда неожиданно нагрянули гости. Аромат, который наполняет дом во время выпечки, сводит с ума всех домочадцев!

Для теста вам понадобится: 8 листов теста фило, 400 г творога, 200 г рассольного сыра (брынза или фета), 2 яйца, 3 ст. л. сметаны, пучок укропа, соль по вкусу, 100 г растопленного сливочного масла. Творог разомните вилкой, сыр разотрите, смешайте с яйцами, сметаной и мелко нарубленным укропом. Посолите по вкусу. Форму для выпекания смажьте маслом. Выкладывайте листы теста фило, смазывая каждый растопленным маслом. Через каждые 2 листа распределяйте часть начинки. Повторите слои, пока не закончатся ингредиенты. Верхний слой смажьте маслом. Выпекайте 35–40 минут при 180 °C до золотистой корочки. Дайте немного остыть перед нарезкой.

Ранее сообщалось, как испечь обалденно вкусный осетинский пирог картоф-козоджын с нежным тестом и сочной картофельно-грибной начинкой.