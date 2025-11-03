Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 ноября 2025 в 01:26

Бывший главный юрист ЦАХАЛ пропала без вести

The Times of Israel: главный юрист ЦАХАЛ Томер-Иерушалми пропала после отставки

Вид на Тель-Авив Вид на Тель-Авив Фото: Ilia Yefimovic/dpa/Global Look Press

Армия обороны Израиля подтвердила исчезновение генерал-майора Йифат Томер-Иерушалми, занимавшей должность главного военного юриста. Инцидент произошел после того, как двумя днями ранее военный специалист подала в отставку, пишет The Jerusalem Post.

Родственники Томер-Иерушалми заявили о невозможности установить связь с ней с утра. После этого полиция начала поисковую операцию.

Личный автомобиль пропавшей был обнаружен на пляже в северной части Тель-Авива. Рядом с транспортным средством правоохранители нашли предсмертную записку.

Увольнение главного военного юриста состоялось через несколько часов после того, как начальник генерального штаба армии Эяль Замир отстранил ее от должности. Причиной стало расследование возможной причастности женщины к утечке видеоматериалов.

Согласно данным средств массовой информации, Томер-Иерушалми подозревалась в одобрении публикации видео с жестоким обращением израильских военнослужащих с палестинскими заключенными в лагере Сде Тейман в августе 2024 года. Правозащитные организации заявляли, что участники инцидента избежали уголовного преследования.

Ранее сообщалось, что в результате израильских авиаударов по сектору Газа погибли 104 человека. Среди жертв ударов, нанесенных с вечера 28 октября, значится 46 детей и 20 женщин.

