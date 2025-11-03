Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 ноября 2025 в 08:10

Свыше 20 человек погибли при столкновении автобуса с грузовиком

Авария с автобусом и грузовиком унесла жизни 24 человек в Индии

Скорая помощь в Индии Скорая помощь в Индии Фото: Shutterstock/FOTODOM

Столкновение автобуса с грузовиком произошло в индийском южном штате Телангана, сообщает газета Hindustan Times. По ее информации, в результате погибли по меньшей мере 24 человека. Кроме того, травмы получили 18 человек.

По меньшей мере 24 человека погибли и еще несколько получили ранения, когда грузовик, перевозивший гравий, столкнулся лоб в лоб с автобусом государственной дорожно-транспортной корпорации (RTC) в районе Ранга-Редди в Телангане, — говорится в публикации.

Автобус следовал в столицу штата Хайдарабад. Всего в салоне находилось около 70 человек. При столкновении гравий, который перевозил грузовик, засыпал пассажиров. Предполагается, что водитель фуры превысил скорость и потерял управление. На месте работают экстренные службы, для извлечения людей задействовали экскаваторы.

Ранее в Армении неподалеку от монастыря Агарцин перевернулся пассажирский автобус, перевозивший около 50 человек. В Сети появились кадры, снятые очевидцами. В результате аварии пострадали 18 человек.

Индия
аварии
ДТП
погибшие
пострадавшие
грузовики
автобусы
