Ирина Безрукова трогательно поздравила с днем рождения погибшего сына

Актриса Ирина Безрукова опубликовала трогательное послание в Instagram (деятельность в РФ запрещена) к своему погибшему сыну Андрею в день его рождения. В 2015 году Андрей скончался из-за случайного падения, ему было 25 лет.

Ирина призналась, что ее сын был необыкновенным ребенком, который успел многому ее научить. Актриса поделилась архивными фотографиями в публикации, которые не оставили равнодушными ее подписчиков.

Особенный день для меня. День Рождения моего сына Андрюши. Самого любимого, светлого, доброго, чистого, справедливого и мудрого мальчика. <...> Мне теперь остается только стараться соответствовать. С Днем Рождения, мой ангел, люблю, твоя Ма, — говорится в публикации.

