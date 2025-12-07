ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
07 декабря 2025 в 15:27

Ирина Безрукова трогательно поздравила с днем рождения погибшего сына

Ирина Безрукова Ирина Безрукова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Актриса Ирина Безрукова опубликовала трогательное послание в Instagram (деятельность в РФ запрещена) к своему погибшему сыну Андрею в день его рождения. В 2015 году Андрей скончался из-за случайного падения, ему было 25 лет.

Ирина призналась, что ее сын был необыкновенным ребенком, который успел многому ее научить. Актриса поделилась архивными фотографиями в публикации, которые не оставили равнодушными ее подписчиков.

Особенный день для меня. День Рождения моего сына Андрюши. Самого любимого, светлого, доброго, чистого, справедливого и мудрого мальчика. <...> Мне теперь остается только стараться соответствовать. С Днем Рождения, мой ангел, люблю, твоя Ма, — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что у актера Павла Баршака, сыгравшего в фильме «Питер FM», возникли серьезные проблемы в семье — его 16-летний сын столкнулся с параличом. Это произошло в школе, и сейчас подросток находится на лечении в Израиле. У мальчика редкое заболевание, и один день пребывания в больнице обходится в 200 тыс. рублей.

актрисы
дети
поздравления
погибшие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Нетаньяху отреагировал на идею создания палестинского государства
Раскрыта новая схема мошенников
«Это международная бригада»: Захарова оценила уровень коррупции на Украине
Зима не торопится приходить в столицу
На Украине признались, что не решили вопросы с США на переговорах
Белоусов сообщил о продвижении на ключевом направлении в зоне СВО
Апгрейд тактики с БПЛА, Сырский на фронте: новости СВО на вечер 7 декабря
«Такая нарядная»: Аллегрова закатила небольшой скандал на «Песне года»
В Италии посчитали убытки Европы после отказа от российских энергоносителей
Захарова высказалась о коррупции на Украине
«Сваты», гормональные уколы, поддержка уехавших актеров: как живет Фурман
Конфликт Дерипаски и Набиуллиной исчерпал себя
Идеальная закуска для фуршета: легкие рулетики из цукини с печенью трески
Генерал раскрыл причину безумной попытки прорыва ВСУ в Гуляйполе
Назван фактор, который может сыграть в пользу Лурье в сделке с Долиной
Евгений Стеблов высказался о сыне, который ушел в монастырь
Директор Долиной высказался об издевательствах над певицей
Во Франции пытаются избавиться от перспективного кандидата в президенты
Появился тизер финального сезона «Пацанов»
«Талантливый человек»: Стеблов высказался о Путине
Дальше
Самое популярное
Вкуснее тарталеток и канапе! Мои волованы с курицей и грибами — изысканнее любой икры! Идеально к шампанскому
Общество

Вкуснее тарталеток и канапе! Мои волованы с курицей и грибами — изысканнее любой икры! Идеально к шампанскому

Достаю фарш и чеснок — тефтели не нужны! Готовлю схторац: котлеты в ароматном соусе как в Армении
Общество

Достаю фарш и чеснок — тефтели не нужны! Готовлю схторац: котлеты в ароматном соусе как в Армении

От бутербродов с икрой отказалась! Готовлю бриоши с красной рыбой и укропным кремом — изысканно и просто
Общество

От бутербродов с икрой отказалась! Готовлю бриоши с красной рыбой и укропным кремом — изысканно и просто

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.