07 декабря 2025 в 19:43

Шесть человек пострадали в ДТП в Электростали

В Электростали произошло столкновение автобуса с автомобилем

Фото: t.me/gumvd50
В Электростали столкнулись автобус «ЛиАЗ» и легковой автомобиль Volvo, сообщили в областном ГУ МВД России. Авария произошла 7 декабря в 17:10 по московскому времени на улице Корешкова.

По предварительным данным, водитель автобуса въехал в легковой автомобиль. Четыре пассажира автобуса и два пассажира легкового автомобиля, среди которых есть ребенок 2013 года рождения, получили травмы и обратились в медицинские учреждения за помощью. На месте происшествия продолжают работать сотрудники ГИБДД.

Ранее на северо-западе Китая в Синьцзян-Уйгурском автономном районе произошло крупное ДТП: столкнулись 12 автомобилей, в результате чего девять человек погибли и семеро получили травмы. Причиной катастрофы стали аномальные погодные условия — густой туман и лед на дороге. Все пострадавшие получили необходимую медицинскую помощь в ближайших учреждениях.

До этого в Мытищах на автодороге А-104 произошло серьезное ДТП с участием грузовика. В результате аварии один человек погиб, еще четверо, включая подростка, получили травмы. Водитель грузовика выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя легковыми автомобилями.

Электросталь
ДТП
столкновения
пострадавшие
