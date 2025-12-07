Шесть человек пострадали в ДТП в Электростали

В Электростали столкнулись автобус «ЛиАЗ» и легковой автомобиль Volvo, сообщили в областном ГУ МВД России. Авария произошла 7 декабря в 17:10 по московскому времени на улице Корешкова.

По предварительным данным, водитель автобуса въехал в легковой автомобиль. Четыре пассажира автобуса и два пассажира легкового автомобиля, среди которых есть ребенок 2013 года рождения, получили травмы и обратились в медицинские учреждения за помощью. На месте происшествия продолжают работать сотрудники ГИБДД.

