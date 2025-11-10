Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 ноября 2025 в 10:35

Заточка ножа чуть не стала фатальной для пожилого россиянина

В Электростали кусок ножа чуть не убил мужчину во время заточки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Осколок ножа тяжело ранил жителя Электростали во время заточки лезвия, сообщает Telegram-канал Baza. Фрагмент металла попал в лицо 60-летнего мужчины между губой и глазницей, повредив артерию, что создало угрозу для его жизни из-за возможной кровопотери.

Пострадавший использовал домашний электрический станок для заточки инструмента, когда произошел несчастный случай. Медики оперативно оказали помощь, восполнив объем крови и наложив швы на рану, после чего пациента выписали из медицинского учреждения.

Ранее стало известно о гибели лифтера в учебном корпусе МГТУ имени Баумана во вторник, 14 октября. По предварительным данным, сотрудника учебного заведения придавило лифтом около полудня. Информация о его личности и стаже не разглашается. Обстоятельства происшествия в настоящее время выясняются.

Кроме того, житель американского штата Аризона Омар Киуи погиб в свой 26-й день рождения в результате производственного инцидента. Мужчину, у которого остались жена и двое детей, раздавило бетономешалкой.

Электросталь
ножи
инциденты
врачи
