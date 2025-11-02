В Палестине оценили эффективность мирного плана Трампа по Газе Посол Нофаль: план Трампа по урегулированию конфликта в Газе работает

План президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта в секторе Газа на данный момент работает, заявил в беседе с ТАСС посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль. Также он подчеркнул важность соблюдения режима прекращение огня.

Пока план Трампа идет нормально <…>. Хуже всего, если война начнется еще раз, — отметил дипломат.

Ранее власти Газы сообщили, что Израиль с начала действия соглашения о прекращении огня направил всего 3,2 тыс. грузовиков с гуманитарной помощью, что составляет лишь 24% от оговоренного объема. Вместо предусмотренных 600 грузовиков в сутки пропускается в среднем только 145.

До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подверг критике позицию Германии по вопросу палестино-израильского урегулирования. По его мнению, долг каждой страны в настоящий момент — прекратить геноцид в Газе и покончить с массовыми убийствами.

В результате израильских авиаударов по сектору Газа 28 октября погибли 104 человека. По данным Министерства здравоохранения палестинского анклава, среди жертв ударов значится 46 детей и 20 женщин. Количество пострадавших достигло 253 человек.