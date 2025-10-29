В Газе назвали количество погибших из-за ударов ЦАХАЛ

В результате израильских авиаударов по сектору Газа погибли 104 человека, сообщает Министерство здравоохранения палестинского анклава. Среди жертв ударов, нанесенных с вечера 28 октября, значится 46 детей и 20 женщин.

Количество пострадавших достигло 253 палестинцев, получивших ранения различной степени тяжести. До этого сообщалось о 90 жертвах атак со стороны ЦАХАЛ.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился нанести серию мощных ударов по сектору Газа. Данное решение было принято по итогам консультаций по вопросам безопасности. Глава правительства также сообщил, что переданные палестинским движением ХАМАС останки принадлежат пленнику, тело которого ранее уже было обнаружено израильскими военными.

Кроме того, стало известно, что члены палестинского движения ХАМАС обстреляли ЦАХАЛ в секторе Газа, после чего Армия обороны Израиля нанесла артиллерийский удар по району Рафаха. Ответные действия были охарактеризованы как реакция на нарушение режима прекращения огня.