Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
29 октября 2025 в 12:53

В Газе назвали количество погибших из-за ударов ЦАХАЛ

Удары ЦАХАЛ унесли жизни 104 мирных палестинцев в секторе Газа

Фото: Tamer Ibrahim/Keystone Press Agency/Global Look Press

В результате израильских авиаударов по сектору Газа погибли 104 человека, сообщает Министерство здравоохранения палестинского анклава. Среди жертв ударов, нанесенных с вечера 28 октября, значится 46 детей и 20 женщин.

Количество пострадавших достигло 253 палестинцев, получивших ранения различной степени тяжести. До этого сообщалось о 90 жертвах атак со стороны ЦАХАЛ.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился нанести серию мощных ударов по сектору Газа. Данное решение было принято по итогам консультаций по вопросам безопасности. Глава правительства также сообщил, что переданные палестинским движением ХАМАС останки принадлежат пленнику, тело которого ранее уже было обнаружено израильскими военными.

Кроме того, стало известно, что члены палестинского движения ХАМАС обстреляли ЦАХАЛ в секторе Газа, после чего Армия обороны Израиля нанесла артиллерийский удар по району Рафаха. Ответные действия были охарактеризованы как реакция на нарушение режима прекращения огня.

сектор Газа
Палестина
Израиль
удары
погибшие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин обсудил с кабмином рыбное хозяйство России
Актуальные темы российской моды обсудят на Bee-fashion Forum в Москве
Набиуллина высказалась о курсе рубля
Российских учителей освободили от бумажной волокиты
Массовая мобилизация? В РФ меняется порядок призыва на службу: что известно
США и Южная Корея достигли договоренностей
Юрист ответила, может ли Поклонская обвинить Мардана в раскрытии данных
«Буду трепать нервы»: Лепс вышел на связь после слухов о госпитализации
Военэксперт ответил, почему для РФ важно освобождение Одессы и Николаева
ВС России сорвали попытки деблокирования окруженной группировки ВСУ
Адвокат минуту уговаривала виновника смертельного ДТП извиниться
100 БПЛА, батальон зэков, теракт на Ставрополье: ВСУ атакуют РФ 29 октября
Путин раскрыл, сколько рыбы не хватает россиянам
В российском регионе введут штрафы за раскрытие мест размещения систем ПВО
Коммунальщик сделал страшную находку в сумке у железнодорожных путей
Эксперт объяснил, почему могут возобновить прямые рейсы в Японию
Что приготовить из тыквы кроме каши? Топ-10 ярких салатов с рецептами
Дома у экс-мэра Сочи нашли гигантскую сумму денег
Вэнс раскрыл, как за полгода он изменил отношение к украинскому конфликту
Раскрыто, как защититься от ошибок при внесудебном взыскании налогов
Дальше
Самое популярное
Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов
Семья и жизнь

Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Семья и жизнь

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Семья и жизнь

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.