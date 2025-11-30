День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 ноября 2025 в 21:29

В Ирландии начали исчезать пабы

Guardian: более 2,1 тысяч пабов закрылось в Ирландии с 2005 года из-за налогов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Традиционные ирландские пабы столкнулись с масштабным кризисом, вызванным ростом цен на недвижимость и увеличением налогов на алкоголь, передает издание Guardian. Согласно исследованию, с 2005 года в стране прекратили работу свыше 2100 подобных заведений.

Ирландские пабы в беде. Они исчезают из сельской Ирландии, и многим из них приходится бороться за выживание в столице, — сказано в публикации.

Также новые законы на нетрезвое вождение и смена привычек местного населения повлияли на упадок количества пабов. Соредактор исследования «Ирландский паб» Перри Шер считает, что даже пустующие пабы важны для общения, а их закрытие будет невосполнимой потерей.

Ранее стало известно, что власти Свердловской области не будут вводить полный запрет на продажу алкоголя в регионе, заявил губернатор Денис Паслер. Он добавил, что к нему уже обращались представители бизнеса с предложением сократить время торговли спиртным. Возможно, будут введены тонкие настройки, связанные с праздниками.

До этого общественная организация «Отцы рядом» предложила ввести ограничения на продажу алкоголя на время СВО. По словам председателя движения Ивана Курбакова, это необходимая мера для поддержания боевого духа нации, укрепления дисциплины и здоровья граждан.

Ирландия
налоги
кризисы
алкоголь
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиян предупредили о новой схеме мошенников со смартфонами Apple
ПВО отражает атаку ВСУ на Севастополь
Зеленский сделал загадочное заявление после разговора с генсеком НАТО
В Дагестане нападение на полицейского закончилось стрельбой
Названа дата встречи Уиткоффа и Путина
Лидер оппозиции выдвинул условия помилования Нетаньяху
В Госдуме предложили решить вопрос с комиссией на переводы родственникам
В Ирландии начали исчезать пабы
В Японии умерла кошка с удивительной «профессией»
«Продавить оборону»: Пушилин о перспективах освобождения Иванополья
Пушилин сообщил о зачистке северных окраин Красноармейска
Трампа застали на отдыхе на фоне переговоров с Украиной
Дети чуть не довели до инфаркта петербургских водителей и попали на видео
«Не то что наши»: пленный ВСУ рассказал об отношении российских бойцов
Суд обязал автоблогера выплатить 1 млн рублей сбитым зрителям при дрифте
Родственника Чернова уличили в крупном скандале с мошенничеством
Кусок канализационного люка пробил лобовое стекло авто с детьми в салоне
Посетитель ресторана угрожал студентке изнасилованием
Пушилин объявил о прорыве России под Красным Лиманом
Россиянку отправили под суд из-за скандального дела с коровой
Дальше
Самое популярное
Харчо больше не в моде: готовлю уютный грузинский супчик с луком и говядиной — чудо-рецепт
Общество

Харчо больше не в моде: готовлю уютный грузинский супчик с луком и говядиной — чудо-рецепт

Канапе, прощай! Делаю куриные рулетики с черносливом и грецким орехом — хит праздничного стола
Общество

Канапе, прощай! Делаю куриные рулетики с черносливом и грецким орехом — хит праздничного стола

Лагман отдыхает! На пьедестале — мастава: густой суп, который заменит и обед, и ужин
Общество

Лагман отдыхает! На пьедестале — мастава: густой суп, который заменит и обед, и ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.