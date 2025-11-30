В Ирландии начали исчезать пабы Guardian: более 2,1 тысяч пабов закрылось в Ирландии с 2005 года из-за налогов

Традиционные ирландские пабы столкнулись с масштабным кризисом, вызванным ростом цен на недвижимость и увеличением налогов на алкоголь, передает издание Guardian. Согласно исследованию, с 2005 года в стране прекратили работу свыше 2100 подобных заведений.

Ирландские пабы в беде. Они исчезают из сельской Ирландии, и многим из них приходится бороться за выживание в столице, — сказано в публикации.

Также новые законы на нетрезвое вождение и смена привычек местного населения повлияли на упадок количества пабов. Соредактор исследования «Ирландский паб» Перри Шер считает, что даже пустующие пабы важны для общения, а их закрытие будет невосполнимой потерей.

Ранее стало известно, что власти Свердловской области не будут вводить полный запрет на продажу алкоголя в регионе, заявил губернатор Денис Паслер. Он добавил, что к нему уже обращались представители бизнеса с предложением сократить время торговли спиртным. Возможно, будут введены тонкие настройки, связанные с праздниками.

До этого общественная организация «Отцы рядом» предложила ввести ограничения на продажу алкоголя на время СВО. По словам председателя движения Ивана Курбакова, это необходимая мера для поддержания боевого духа нации, укрепления дисциплины и здоровья граждан.