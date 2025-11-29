День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
29 ноября 2025 в 10:06

Стало известно, как вернуть уплаченные налоги по вкладам

Консультант Мучараева: вернуть налог по вкладам можно через декларацию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Россияне, уплатившие налог на доход по банковским депозитам за 2023 и 2024 годы, могут вернуть всю сумму или ее часть, сообщила РИА Новости налоговый консультант, член научно-экспертного совета Палаты налоговых консультантов Оксана Мучараева. Для этого нужно оформить декларацию.

На доходы в виде процентов по вкладам за 2023 и 2024 годы распространяются стандартные, социальные, имущественные, инвестиционные, профессиональные вычеты, которые можно получить, оформив декларации, — поделилась эксперт.

Вычет по процентам от вкладов доступен не только тем, кто платит налог на доходы физических лиц и имеет право на налоговые вычеты, но и самозанятым гражданам, индивидуальным предпринимателям, а также безработным и пенсионерам. Для оформления налогового вычета нужно подать декларацию по форме 3-НДФЛ. Сделать это можно в течение трех лет после завершения налогового периода. Отмечается, что с 2025 года получить вычет по процентам больше не получится из-за изменений в законодательстве.

Ранее сообщалось, что семьи в России смогут возвращать до 220 тыс. рублей в виде налогового вычета ежегодно. Максимальная сумма, с которой можно получить вычет, увеличена с 400 тыс. до 500 тыс. рублей в год на каждого родителя. Льгота будет действовать на взносы, осуществляемые в пользу детей до достижения ими 18 лет, а при очном обучении в вузе или колледже — до 24 лет. Это позволит семье вернуть налоги с 1 млн рублей ежегодно.


