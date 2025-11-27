День матери
27 ноября 2025 в 03:30

Свердловские власти не исключили частичное ограничение на продажу алкоголя

Паслер: в Свердловской области возможно только частичное ограничение на алкоголь

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Власти Свердловской области не будут вводить полный запрет на продажу алкоголя в регионе, заявил в ходе прямой линии в социальной сети «ВКонтакте» губернатор Денис Паслер. Он добавил, что к нему уже обращались представители бизнеса с предложением сократить время торговли спиртным. Возможно, будут введены тонкие настройки, связанные с праздниками.

Речь о полном запрете не идет и идти не может. Страна это уже проходила. Ни к чему хорошему это не привело, — сказал глава региона.

Власти могут рассмотреть ограничения, связанные с выпускными, Днем семьи или Днем защиты детей, добавил Паслер. Но на Новый год никаких изменений не будет, пообещал глава региона.

Ранее общественная организация «Отцы рядом» предложила ввести ограничения на продажу алкоголя на время СВО. По словам председателя движения Ивана Курбакова, это необходимая мера для поддержания боевого духа нации, укрепления дисциплины и здоровья граждан.

Позже член Общественной палаты РФ Владимир Михайлов заявил, что продажу алкоголя следует ограничить в России с 11:00 до 19:00, подобно практике советского времени. По его словам, это поможет сократить объемы потребления спиртного в стране.

