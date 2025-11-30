День матери
30 ноября 2025 в 21:34

Лидер оппозиции выдвинул условия помилования Нетаньяху

Лапид призвал отказать Нетаньяху в помиловании до его ухода из политики

Биньямин Нетаньяху Биньямин Нетаньяху Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press
Лидер израильской оппозиции Яир Лапид призвал президента страны Ицхака Герцога отказать премьер-министру Биньямину Нетаньяху в помиловании. В своем видеообращении, опубликованном в соцсети X, он заявил, что глава государства не может даровать помилование без выполнения политиком трех условий: признания вины, выражения раскаяния и немедленного ухода из политики.

Вы не можете даровать Нетаньяху помилование без признания вины, выражения раскаяния и немедленного ухода из политической жизни, — заявил Лапид.

Ранее Нетаньяху, который находится под следствием по подозрению в коррупции, направил официальное прошение о помиловании президенту страны. Глава государства получил от его адвокатов 111-страничный запрос и письмо с подписью премьера.

В октябре израильский премьер-министр попросил сократить время показаний на слушаниях по его делу в Иерусалимском окружном суде. Глава правительства пожаловался на плохое самочувствие из-за простуды. Закашлявшись, он сказал, что врач рекомендовал ему несколько дней отдыха.

