Стал известен ответ Герцога на просьбу Трампа о помиловании Нетаньяху Президент Израиля Герцог отверг просьбу Трампа о помиловании Нетаньяху

Президент Израиля Ицхак Герцог отверг просьбу главы Белого дома Дональда Трампа о помиловании израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху. В интервью американскому изданию Politico он указал, что еврейское государство — суверенная страна.

Я уважаю дружбу и мнение президента Трампа, но Израиль — суверенная страна, — объявил Герцог.

Израильский президент подчеркнул, что любое помилование — вопрос, который нужно рассматривать индивидуально. Он пообещал, что будет относиться к этому со всей серьезностью. Издание отмечает, что помилование — это одно из немногих существенных полномочий, которые есть у президента Израиля, а любое его решение «взбудоражит половину страны».

Ранее стало известно, что Нетаньяху, который находится под следствием по подозрению в коррупции, направил официальное прошение о помиловании президенту страны Ицхаку Герцогу. Глава государства получил от его адвокатов 111-страничный запрос и письмо с подписью премьера. В соответствии с местным законодательством президент обладает правом помилования осужденных, а в исключительных случаях — до вынесения приговора.