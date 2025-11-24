Восьмилетний мальчик умер после перелома руки

В Ирландии восьмилетний мальчик перестал дышать спустя некоторое время после перелома руки, сообщило издание Mirror. Его подключили к аппарату ИВЛ, но позднее у него остановилось сердце.

Как отметила газета, мальчик сломал руку в школе, его экстренно доставили в больницу. Он чувствовал себя удовлетворительно, и его выписали. Далее ему должны были провести операцию, но его состояние резко ухудшилось. Ребенку прописали таблетку, но у него начались проблемы с дыханием и рвота.

Через некоторое мальчика вновь выписали из медучреждения. Однако проблемы со здоровьем обострились, и его госпитализировали в третий раз. В больнице ребенок перестал дышать. После смерти мальчика одна из родственниц стала собирать средства для поддержки его семьи.

Ранее восьмилетний хоккеист из уфимского клуба «Астра» получил компрессионный перелом четырех позвонков на первой минуте матча в Татарстане. После падения и удара головой о борт мальчик не мог подняться, при этом медики не вышли на лед. Инцидент произошел при столкновении с другим игроком, когда спортсмен гнался за шайбой. Мальчику предстоит длительная реабилитация: три месяца в корсете и полгода без возможности сидеть.