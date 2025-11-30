День матери
30 ноября 2025 в 19:08

В России серьезно взялись за обеление экономики

РБК: правительство разрабатывает план по повышению собираемости налогов

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Правительство России разработает план мер по обелению экономики на ближайшие пять лет, передает РБК. По данным издания, работа будет направлена преимущественно на увеличение собираемости налогов.

В более ранней версии плана, которую также изучил РБК, раздела о выводе экономики из тени не фигурировало. Собеседник, близкий к правительству, уточнил, что в действующем документе такой блок уже присутствует.

Цель обеления — найти дополнительные источники доходов бюджета и выровнять условия для разных отраслей и режимов бизнеса, — говорят эксперты.

В материале сказано, что стоит задача не только в увеличении налоговых поступлений, но и в предотвращении сокращения самой налоговой базы, которое может возникнуть из-за скрытого недовольства бизнеса ростом фискальной нагрузки и ухода части предпринимателей с рынка или в теневой сектор.

Ранее налоговый консультант, член научно-экспертного совета Палаты налоговых консультантов Оксана Мучараева сообщила, что россияне, которые оплатили налог на доход по банковским депозитам за 2023 и 2024 годы, могут вернуть всю сумму или ее часть. Для этого, по словам эксперта, нужно оформить декларацию. Вычетом по процентам от вкладов также могут воспользоваться самозанятые, ИП, безработные и пенсионеры.

налоги
деньги
правительство
бизнес
