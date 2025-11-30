В России серьезно взялись за обеление экономики

Правительство России разработает план мер по обелению экономики на ближайшие пять лет, передает РБК. По данным издания, работа будет направлена преимущественно на увеличение собираемости налогов.

В более ранней версии плана, которую также изучил РБК, раздела о выводе экономики из тени не фигурировало. Собеседник, близкий к правительству, уточнил, что в действующем документе такой блок уже присутствует.

Цель обеления — найти дополнительные источники доходов бюджета и выровнять условия для разных отраслей и режимов бизнеса, — говорят эксперты.

В материале сказано, что стоит задача не только в увеличении налоговых поступлений, но и в предотвращении сокращения самой налоговой базы, которое может возникнуть из-за скрытого недовольства бизнеса ростом фискальной нагрузки и ухода части предпринимателей с рынка или в теневой сектор.

