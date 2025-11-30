Примирение с Бондарчуком, США, «Метод-3»: как живет Паулина Андреева

В онлайн-кинотеатрах вышли первые серии сериала «Метод-3». Звездой предыдущих сезонов была актриса Паулина Андреева, однако в новой части ее нет, и поклонники ругают ленту из-за смены каста. Как сейчас живет Андреева, что она делала в США, развелась ли она с режиссером Федором Бондарчуком?

Что известно о новом сезоне «Метода», почему в нем не снялась Андреева

Андреева не снялась в третьем сезоне «Метода» по своему собственному решению. По ее словам, для нее драматургически сериал завершился на втором сезоне.

«Я очень рада возвращению Юры Быкова, который нашел новый способ рассказа этой истории. Я ему благодарна за нашу с ним работу на первом „Методе“. И ему, и Александру Цекало, и Константину Хабенскому. Счастье, что в моей жизни этот проект случился, но надо уметь завершать и идти дальше», — объясняла Паулина.

Поклонники сериала ждали с нетерпением третий сезон. Телекритик Александр Горбунов считает, что нужно время, чтобы оценить успех или провал новой части. Однако, отметил он, то, что в «Методе-3» всего лишь восемь серий, а не 16, как раньше, говорит о следующем: для создателей третий приход следователя Родиона Меглина (Константин Хабенский) — это пробный шар. Как считает Горбунов, они не уверены в успехе продолжения сериала.

Зрители уже поделились первыми отзывами, в них пишут, что сериал слишком мрачный, в нем больше жестокости, много алкоголя и секса. Также они разочарованы тем, что героиня Андреевой Есения Стеклова пропала из сезона, и это никак не объясняется.

«Почему Меглин уже не болеет? Что произошло с Есенией? Как появилась эта группа маньяков? Почему изменилось абсолютно все? Это провал… Убийства стали как из ужастиков», — пишет одна из поклонниц «Метода».

Развелась ли Андреева с Бондарчуком

В марте этого года Андреева сообщила о своем расставании с Бондарчуком. Она отметила, что решила сделать официальное заявление, чтобы избежать ненужных слухов и предположений.

«Спустя девять лет совместной жизни мы приняли решение расстаться. Формальность слов о глубоком уважении и благодарность друг к другу не могут описать наших настоящих чувств, которые мы сохраняем, даже приняв решение не быть вместе как муж и жена. <…> Все меняется. Изменилась и наша история», — заявила актриса.

В СМИ распространились слухи о том, что развод пары был вызван «бурным образом жизни» режиссера. Как утверждают близкие друзья пары, Бондарчук тяготеет к шумным компаниям, в то время как Андреева предпочитает проводить время в кругу семьи.

Однако в октябре появилась информация, что Андреева и Бондарчук отказались от развода и возобновили совместную жизнь. По сведениям из окружения знаменитостей, режиссер предпринимает усилия для сохранения брака.

Кроме того, после примирения пара переехала на новое место жительства в Столовом переулке. Бывшая соседка Бондарчука сообщила, что артисты выбрали квартиру в более спокойном районе, который отличается камерной атмосферой и создает комфортные условия для их сына Ивана.

Что Андреева делала в США

В октябре стало известно, что Андрееву заметили на вечеринке в США в честь дня рождения кинопродюсера Ильи Стюарта. На мероприятии также присутствовали телеведущая Екатерина Варнава и украинский певец Иван Дорн.

Отмечается, что Паулина улыбалась, веселилась и танцевала. В какой-то момент она даже сняла с себя туфли на танцполе. На вечеринке знаменитость появилась в длинном бежевом платье на тонких бретелях. При этом, судя по всему, она проводила время без Бондарчука.

