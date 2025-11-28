День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 ноября 2025 в 00:04

Назван срок, после которого не нужно платить налог с продажи жилья

Риелтор Апрелев: налог с продажи жилья не надо платить спустя пять лет владения

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

В России действует весьма гибкая и лояльная система налогообложения при продаже недвижимости, заявил RT основатель Российской гильдии риелторов Константин Апрелев. Он разъяснил, что существуют определенные сроки владения жильем, после которых доход от его продажи не облагается сбором.

Эксперт отметил, что налогооблагаемая база может рассчитываться двумя способами. Плательщик вправе выбрать: применить налоговый вычет или уплатить налог с разницы между ценой покупки и продажи. Например, если квартира была куплена за 5 млн рублей, а продана за 6 млн, то налог будет удержан только с 1 млн рублей.

Однако в некоторых ситуациях платить налог не требуется вовсе. Это правило действует, если недвижимость находилась в собственности свыше установленного минимального срока.

При договоре купли-продажи — это пять лет. Если мы говорим про наследование и завещание — это три года. При этом не важно, за какие деньги была куплена квартира или продается, — подчеркнул Апрелев.

Ранее стало известно, что правительство России подготовило комплексный план по сокращению теневого сектора экономики. Как сообщил министр финансов Антон Силуанов, стратегия, направленная на противодействие уклонению от уплаты налогов, будет официально принята в текущем году, а ее практическая реализация начнется в 2026-м.

налоги
жилье
продажи
риелторы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Найден мертвым звезда культовых «Хакеров»
Отказ от переезда в США, гражданство РФ, травля: как живет Наталия Орейро
Аэропорт Волгограда временно ограничил работу
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 28 ноября 2025 года
Приметы 28 ноября: Гурьев день — зубные лекари и защита от нечисти
Назван срок, после которого не нужно платить налог с продажи жилья
«РФ получила сильного лидера»: что Тэтчер говорила о Путине, СССР, Украине
Зеленский анонсировал важные для Украины события на следующей неделе
Тренд на отказ от туалетной бумаги штурмует Европу и Японию
Как правильно выходить из конфликтов с ребенком: советы психологов
Верховный лидер Ирана назвал виновников конфликта на Украине
На Украине потребовали убрать Умерова и Ермака из переговорной группы
Пенсионерка устроила «двойной развод» с квартирой в Волжском
Салат цезарь с грушей и горгонзолой: сочетание для настоящих гурманов
Россию завалили мандаринами: ждать ли рекордно низких цен к Новому году
Красноярский блогер объяснил причину отсутствия сотовой связи с Усольцевыми
В Краснодаре возбудили дело из-за конфликта между школьниками
Британия сняла санкции с российской нефтяной компании
Стало известно решение МОК по допуску российских фигуристов на Олимпиаду
В российском регионе задержали двух менеджеров за взятки
Дальше
Самое популярное
Только шпроты, лаваш и плавленые сырки — делаю вкуснейшие рулетики на новогодний стол: просто и очень вкусно
Общество

Только шпроты, лаваш и плавленые сырки — делаю вкуснейшие рулетики на новогодний стол: просто и очень вкусно

Атака ВСУ на Чебоксары 26 ноября: попадание в многоэтажку, что известно
Россия

Атака ВСУ на Чебоксары 26 ноября: попадание в многоэтажку, что известно

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова
Семья и жизнь

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.