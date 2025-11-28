Назван срок, после которого не нужно платить налог с продажи жилья

Назван срок, после которого не нужно платить налог с продажи жилья Риелтор Апрелев: налог с продажи жилья не надо платить спустя пять лет владения

В России действует весьма гибкая и лояльная система налогообложения при продаже недвижимости, заявил RT основатель Российской гильдии риелторов Константин Апрелев. Он разъяснил, что существуют определенные сроки владения жильем, после которых доход от его продажи не облагается сбором.

Эксперт отметил, что налогооблагаемая база может рассчитываться двумя способами. Плательщик вправе выбрать: применить налоговый вычет или уплатить налог с разницы между ценой покупки и продажи. Например, если квартира была куплена за 5 млн рублей, а продана за 6 млн, то налог будет удержан только с 1 млн рублей.

Однако в некоторых ситуациях платить налог не требуется вовсе. Это правило действует, если недвижимость находилась в собственности свыше установленного минимального срока.

При договоре купли-продажи — это пять лет. Если мы говорим про наследование и завещание — это три года. При этом не важно, за какие деньги была куплена квартира или продается, — подчеркнул Апрелев.

Ранее стало известно, что правительство России подготовило комплексный план по сокращению теневого сектора экономики. Как сообщил министр финансов Антон Силуанов, стратегия, направленная на противодействие уклонению от уплаты налогов, будет официально принята в текущем году, а ее практическая реализация начнется в 2026-м.