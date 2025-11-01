Юрист раскрыла, к каким ограничениям готовиться после процедуры банкротства Юрист Аличеева: после банкротства гражданам нельзя управлять юрлицами

Решаясь на процедуру банкротства физлица, необходимо быть готовым к определенным последствиям, рассказала в беседе с NEWS.ru адвокат, эксперт по банкротству Екатерина Аличеева. По ее словам, бывший должник не сможет в течение пяти лет взять кредит или заем, умолчав о банкротстве. Также пять лет нельзя будет банкротиться повторно. Три года после процедуры запрещено управлять юрлицом.

В течение десяти лет — нельзя занимать руководящие должности в кредитной организации. В течение пяти лет — действует запрет на должности в страховых, негосударственных пенсионных фондах, управляющих или микрофинансовых компаниях, — добавила специалист.

Ранее управляющий партнер NOVATOR Legal Group Вячеслав Косаков сообщил, что средний срок процедуры банкротства в России сейчас составляет 48 месяцев. Он пояснил, что такая длительность требует тщательного прогнозирования расходов и разработки стратегии.

До этого зампредседателя комитета по экономической политике Госдумы Михаил Делягин предложил ввести законодательный запрет на конфискацию банками за долги единственного жилья, находящегося в ипотеке. По его словам, данную меру стоит применять в отношении добросовестных заемщиков.