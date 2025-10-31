В Роскосмосе сообщили, кто возглавит центр подготовки космонавтов

В Роскосмосе сообщили, кто возглавит центр подготовки космонавтов Роскосмос: врио главы центра подготовки космонавтов станет Кононенко

Временно исполняющим обязанности главы центра подготовки космонавтов (ЦПК) с 10 ноября станет Олег Кононенко, заявили в Telegram-канале Роскосмоса. В госкорпорации уточнили, что текущий руководитель Максим Харламов покидает свой пост.

Максим Харламов покидает должность начальника ЦПК. Он завершает работу <…> по собственному желанию. С 10 ноября 2025 года временно исполнять обязанности начальника ЦПК будет командир отряда космонавтов Герой России Олег Кононенко, — сообщили в Роскосмосе.

Отмечается, что Харламов работал в центре подготовки космонавтов с 1989 года. В 2021 году он стал начальником ЦПК. Руководитель Центра занимался организацией и планированием подготовки космонавтов, экипажей станции «Мир» и МКС.

Ранее стало известно, что Национальный космический центр (НКЦ) в Москве назовут именем первой женщины-космонавта Валентины Терешковой. Идея присвоить объекту такое наименование поступила от Роскосмоса.

В сентябре президент России Владимир Путин принял участие в церемонии открытия Национального космического центра. Комплекс зданий, возведенный на западе столицы, стал ключевым элементом в реорганизации территории Государственного космического научно-производственного центра имени Хруничева в районе Филевский парк.