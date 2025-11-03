Что делать, если не можешь оплатить кредиты: все варианты решения проблемы

Кредиты в России дорожают, банки чаще отказывают в реструктуризации, а зарплаты не растут. Что делать, если количество ссуд и займов в банках и микрофинансовых организациях превышает возможность рассчитаться с долгами, когда соглашаться на процедуру банкротства и к чему готовиться — в материале NEWS.ru.

Снизьте стоимость кредита

Несмотря на снижение ключевой ставки, кредиты для россиян по-прежнему остаются дорогим удовольствием. Все дело в том, что с 2024 года в полную стоимость кредита (ПСК) входят все дополнительные платежи, которые раньше оставались за скобками (страховки, комиссии от продажи прочих услуг и так далее).

«Именно расходы, не связанные непосредственно с самим займом и его погашением, и доводят полную стоимость до тех значений, которые порой очень далеки от величины процентной ставки», — комментирует NEWS.ru основатель сервиса проверки кредитных историй «Кредчек» Эльман Мехтиев.

Однако сократить свои расходы заемщик все же может. Не все знают, что от навязываемых банком услуг можно отказаться. У Центробанка есть подробная инструкция о том, как это сделать.

Во-первых, нужно внимательно читать условия договора. Сейчас все дополнительные услуги, которые не влияют на стоимость кредита, должны быть прописаны в отдельном заявлении. Заемщик может просто его не подписывать, и это никак не повлияет на условия кредита, объясняют в Банке России.

Если заемщик согласился на ненужные ему услуги, а потом передумал, он имеет право отказаться от них в течение 30 дней — так называемого периода охлаждения. Причем кредитор обязан вернуть полную стоимость услуги, если клиент еще не успел ею воспользоваться. Если он воспользовался частью услуги, то сумма возврата будет ниже. Когда услуга полностью оказана, компенсировать ее стоимость не получится.

Чтобы отказаться от ненужной опции, нужно подать заявление через сайт или мобильное приложение банка или МФО. Деньги должны вернуть в течение семи рабочих дней, отмечает регулятор. Если в возврате денег заемщику отказывают, он может обратиться к финансовому уполномоченному или в Банк России.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Не допускайте просрочек при выплате кредита

Чтобы не допустить просрочек по кредитной карте, нужно грамотно использовать льготный период, отмечает в беседе с NEWS.ru руководитель продукта «Кредитный рейтинг» в компании «Сравни» Виктор Буланов. «Большинство кредитных карт дают до 50–100 дней без процентов. Главное — вовремя и полностью погасить задолженность, иначе проценты будут неизбежно начислены», — говорит он.

Эксперт также рекомендует использовать опцию кешбэка. Фиксированный возврат (1–2%) на все покупки чаще выгоднее, чем до 10% на отдельные категории. «Ищите карты без лимитов на кешбэк и внимательно изучайте, какие траты банк исключает из программы», — уточняет Буланов.

Эксперт рекомендует не снимать наличные с кредитной карты и не делать переводы. По его словам, почти всегда эти операции проводятся вне льготного периода и банк берет большую комиссию. Кредитка — это по большей части инструмент для безналичных покупок. Но есть и исключения: некоторые банки предоставляют опции по переводам и снятию без комиссии, добавляет Буланов.

Кроме того, стоит следить за комиссиями и платой за обслуживание. «Комиссии за обслуживание, платные СМС, скрытые страховки — все это может съесть ваш доход. Проверяйте тарифы и отключайте опции, которые вам не нужны», — отмечает Буланов.

Главное — это контроль расходов. Установите лимиты и пользуйтесь автопогашением, добавляет собеседник NEWS.ru.

Расторгуев советует не относиться к кредитке как к дополнительному доходу. Это не деньги от банка, а отсроченный долг. «Пользуйтесь картой только для срочных покупок, если точно понимаете, когда и за счет чего погасите долг», — говорит он.

Аналитик подчеркивает, что важно внести на пластик хотя бы минимальную сумму денег. Таким образом заемщик формально не попадет в просрочку и не испортит кредитную историю. «В любом случае лучше сократить другие расходы, чем пропустить платеж», — добавляет Расторгуев.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Попросите реструктуризацию кредита или каникулы

Реструктуризация кредита — это процедура изменения условий погашения задолженности по действующему кредитному договору. Она позволяет снизить финансовую нагрузку заемщика.

Чаще всего в рамках реструктуризации увеличивают срок договора, чтобы уменьшить платежи. Иногда банки могут сменить тип платежей с дифференцированных (когда ежемесячные платежи постепенно снижаются со временем) на аннуитетные (когда заемщик вносит одну и ту же сумму на протяжении всего срока кредита), предоставить отсрочку по выплатам или, к примеру, списать неустойку.

Обратиться с просьбой о реструктуризации можно в любой момент. Но банки не обязаны ее предоставлять. Данная мера — это прерогатива самих банков, и заставить их идти на уступки клиентам не в силах даже регулятор.

Еще один доступный должникам инструмент — кредитные каникулы. Это период временной приостановки платежей по кредиту (займу) или уменьшения их размера без нежелательных последствий — штрафов и ухудшения кредитной истории. Кредитор (банк, микрофинансовая организация, кредитный потребительский кооператив) не имеет права отказать в предоставлении кредитных каникул, если заемщик проходит по критериям, указанным в законе.

С 1 октября самозанятые и субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) могут взять кредитные каникулы, но только раз в пять лет сроком на шесть месяцев по каждому из кредитов, если у заемщиков их несколько.

При этом банки могут, как и прежде, предоставлять субъектам МСП реструктуризацию и каникулы по собственным программам. Как уточнили в ЦБ, получившим льготный кредит лицам тоже разрешат пользоваться отсрочкой платежей. Во время каникул не придется гасить основной долг, проценты будут начисляться как и прежде.

Россияне получили право брать кредитные каникулы в 2020 году. Заемщики, столкнувшиеся с финансовыми проблемами во время пандемии коронавируса, тогда могли подать заявку на полугодовую отсрочку выплат. Фактически на них был распространен механизм ипотечных каникул (действует в России на постоянной основе с 2019 года).

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Правда, для заемщиков с необеспеченными кредитами (в отличие от ипотечников) эти послабления оказались временными. В 2022 году механизм возобновили, а с 2024 года россияне получили бессрочное право на получение кредитных каникул по любому виду потребительских ссуд.

По одному кредиту или займу можно получить каникулы один раз в связи со снижением дохода заемщика и один раз, если он пострадал от чрезвычайной ситуации.

Граждане, чей доход снизился в последние два месяца более чем на 30% по сравнению со средним уровнем за предыдущие 12 месяцев, получают право на каникулы. Можно приостановить платежи на срок до шести месяцев. Сам заемщик обязан предоставить кредитору документы, подтверждающие право на каникулы.

Банк может отказать в кредитных каникулах только в случае банкротства заемщика, вступившего в силу решения суда или уже действующих кредитных каникул по другим законам (например, для участников СВО). Еще есть потолок, выше которого кредитные каникулы не предоставят: до 1,6 млн рублей по автокредитам, 150 тысяч рублей по кредитным картам и 450 тысяч рублей — по другим видам займов.

Когда решаться на банкротство

Если все попытки реструктуризировать долги не принесли результата, гражданину может помочь процедура банкротства, рассказала в беседе с NEWS.ru адвокат, эксперт по банкротству Екатерина Аличеева. По ее словам, инструмент создан именно для того, чтобы дать шанс выйти из долговой ямы.

Существует два вида банкротства — внесудебное и судебное. Если сумма долга менее 500 тысяч рублей, можно подать заявление о внесудебном банкротстве через МФЦ, пояснила Аличеева. Это допускается при ряде условий, например одно из них — окончание исполнительного производства из-за отсутствия имущества у должника, сумма долгов должна быть от 25 тысяч до 1 млн рублей. Если долг превышает 500 000 рублей, гражданин может обратиться в суд с заявлением о банкротстве.

Отделение МФЦ Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

«Судебное банкротство не подойдет, если человек при получении кредита указывал заведомо ложные данные или, например, выводил имущество. Если такие факты выявятся, то долги не спишут», — предупредила эксперт.

Она пояснила, что процедура банкротства регламентируется законом и проходит под контролем финансового управляющего. Должнику придется предоставить много информации, активно участвовать в судебных разбирательствах и не скрывать сведения о своем финансовом положении. Если гражданин официально работает, часть его дохода за вычетом прожиточного минимума будет направляться на погашение долгов.

Необходимо запастись терпением, потому что процедура банкротства небыстрая. Она может тянуться от нескольких месяцев до нескольких лет.

По словам Аличеевой, после завершения все долги гражданина списываются, однако есть исключения. Не подлежат списанию обязательства по возмещению вреда здоровью или жизни человека, ущерба, причиненного преступлением, морального вреда. Кроме того, списание долгов возможно только при добросовестном поведении должника до и во время процедуры.

Юрист предупредила, что, решаясь на банкротство, необходимо быть готовым к определенным последствиям. Так, в течение пяти лет нельзя будет взять кредит или заем, умолчав о банкротстве. Также пять лет нельзя будет банкротиться повторно. Три года после процедуры нельзя управлять юрлицом.

«В течение десяти лет нельзя занимать руководящие должности в кредитной организации. В течение пяти лет действует запрет на должности в страховых, негосударственных пенсионных фондах, управляющих или микрофинансовых компаниях», — резюмировала специалист.

Читайте также:

Банки молча меняют условия по кредитам: это законно? Как защитить себя

Доллар по 50 рублей? Прогноз Банка России, пора ли продавать валюту

Рассрочка — выгодно или нет? Чем отличается от кредита, плюсы и опасности

ФНС спишет долги с карты без суда: что изменится для россиян с 1 ноября

ЦБ понизил ставку до 16,5%: что теперь будет с ипотекой, рублем и ценами