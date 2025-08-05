Никакой реструктуризации. Почему банки не смягчают кредиты россиянам

Российские банки массово отказывают россиянам в кредитных каникулах и реструктуризации задолженностей. По данным ЦБ, четыре из пяти заявок отклоняются. Год назад процент отказов был меньше. NEWS.ru рассказывает, что делать, когда заемщик оказался в трудной жизненной ситуации, а банк не хочет смягчать условия кредитного договора.

Как часто банки отказывают в смягчении кредитных условий

В апреле — июне 2025 года банки отклонили большинство заявок россиян на реструктуризацию и кредитные каникулы. Финансовые организации одобрили только 20% обращений, тогда как годом ранее этот процент был выше — 31%, следует из данных ЦБ.

Сами заемщики стали куда чаще обращаться за послаблением условий по кредитам. Так, число заявок на предоставление каникул во втором квартале выросло в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2024-го — до 233,8 тысячи.

По ипотечным каникулам показатель вырос на 30%, а количество обращений для реструктуризации по собственным программам банков увеличилось на 87%, до 1,5 млн.

Что такое реструктуризация кредита

Реструктуризация кредита — это процедура изменения условий погашения задолженности по действующему кредитному договору. Она позволяет снизить финансовую нагрузку заемщика.

Чаще всего в рамках реструктуризации увеличивают срок договора, чтобы уменьшить платежи. Иногда банки могут сменить тип платежей с дифференцированных (когда ежемесячные платежи постепенно снижаются со временем) на аннуитетные (когда заемщик вносит одну и ту же сумму на протяжении всего срока кредита), предоставить отсрочку по выплатам или, к примеру, списать неустойку.

Обратиться с просьбой о реструктуризации можно в любой момент. Но у банков нет обязанности ее предоставить.

Еще в 2022 году ЦБ РФ выпустил информационное письмо, в котором предлагал банкам рассматривать заявления на изменение первоначальных условий кредитования и в случае наличия трудностей с исполнением обязательств предоставлять такую возможность. Однако это было лишь рекомендацией, да и само письмо давно утратило силу.

Иными словами, данная мера — это прерогатива самих банков, и заставить их идти на уступки клиентам не в силах даже регулятор.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Почему банк может отказать в реструктуризации

В основном реструктуризацию одобряют заемщикам, столкнувшимся с временными финансовыми трудностями по уважительным причинам. Поэтому самая частая причина отказа в реструктуризации — невозможность клиента банка документально подтвердить снижение уровня дохода, говорит NEWS.ru управляющий фондом и основатель финтехплатформы SharesPro Денис Астафьев.

«К таким подтверждающим документам относятся справки с места работы, листы временной нетрудоспособности, справки из службы занятости и аналогичные документы», — перечисляет он.

Также кредитор может отказать в реструктуризации, если сумма кредита не соответствует требованиям банка. Например, кредитная организация готова реструктуризировать долги только на сумму до 2 млн рублей, а задолженность заемщика превышает этот потолок.

В случаях, когда человек обращался за мерами поддержки ранее, повторный его запрос может быть отклонен, отмечает Астафьев.

По словам главы направления анализа банковской деятельности аналитического центра университета «Синергия» Антона Рогачевского, банк может отказать клиенту в проведении реструктуризации без объяснения причины, но, как правило, причина все-таки указывается. «Если банк видит, что заемщик может в полном объеме исполнять свои обязательства по кредиту, то в проведении реструктуризации ему отказывают», — говорит собеседник NEWS.ru.

Что делать, если банк отказал в реструктуризации кредита

Банк будет готов пойти навстречу клиенту, если тот не нарушал условия кредитных договоров ранее, имеет положительную кредитную историю и, что самое важное, заявление на реструктуризацию было подано заранее, а не в момент наступления просрочки, перечисляет Рогачевский.

Кроме того, в полном объеме должны быть предоставлены документы, свидетельствующие об ухудшении финансового положения заемщика. «Также должна отсутствовать инициированная процедура банкротства, потому как в данном случае включаются совершенно другие механизмы взаимодействия с клиентом», — отмечает эксперт.

Многие ошибочно полагают, что суд может помочь в вопросе принуждения банка к реструктуризации. Однако она не регулируется нормативными актами, поэтому заставить банк изменить условия договора через суд нельзя. «В таком случае тот примет сторону банка. Но судебно-правовая машина может помочь при оформлении кредитных каникул или банкротства клиента», — указывает Рогачевский.

Процедура банкротства должна рассматриваться как крайняя мера, предупреждает Астафьев. По его словам, это влечет за собой серьезные негативные последствия, в том числе ухудшение кредитной истории и ограничения при последующем получении займов.

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