Как не просрочить платеж по ипотеке, если нет денег: советы экспертов

Как не просрочить платеж по ипотеке, если нет денег: советы экспертов

Россияне просрочили по ипотеке рекордные 145 млрд рублей. Только за последние три месяца долг вырос более чем на 30 млрд рублей. Регулярные просрочки по кредиту грозят заемщику неприятными последствиями. Что делать в ситуации, когда платить за ипотеку стало тяжело или просто нечем, — в материале NEWS.ru.

Как растет просрочка по ипотечным кредитам в РФ

Просрочка по ипотечным кредитам растет и обновляет рекорды. Согласно последним данным ЦБ, на 1 июля сумма просроченной задолженности достигла 145,2 млрд рублей. За месяц этот показатель вырос на 7% — это еще плюс 9,5 млрд рублей.

Столь резкий прирост как минимум за последние шесть с половиной лет фиксируется уже в третий раз. За период с 1 мая по 1 июня объем просрочки вырос на 10,2 млрд, а месяцем ранее — на рекордные 10,9 млрд.

Причем этот показатель увеличивается и в относительном выражении. Доля просрочки ко всей ипотечной задолженности за последний год увеличилась с 0,4% до 0,7%.

Что будет, если регулярно допускать просрочки по ипотеке

Первое последствие для тех, кто начал не платить вовремя платежи по ипотеке, — это штрафы. Банк применит санкции уже на второй месяц просрочки. Причем это может быть значительная сумма, которая только ухудшит финансовое положение заемщика. «Штрафные санкции могут наступать в разное время в зависимости от кредитной организации. Чаще всего размер штрафа составляет 0,1–1% в день от суммы просроченного платежа. Если человек не платит больше 30 дней, размер пеней может увеличиться до 2%», — рассказывает NEWS.ru ипотечный брокер Елена Молокова.

Также банк может передать права по истребованию долга коллекторскому агентству. Кроме того, кредитор вправе обратиться в суд для взыскания долга.

В случае длительных просрочек заемщик может вообще лишиться жилья. «Если заемщик за год просрочил четыре и более платежей по кредиту, то по закону об ипотеке банк вправе потребовать досрочно погасить долг и взыскать заложенное жилье через суд», — говорит Молокова. Однако, согласно Гражданскому кодексу (ст. 348), требовать с человека взыскания залога в счет долга нельзя, если:

нарушение обязательств по договору незначительно;

сумма долга меньше 5% от стоимости заложенного имущества;

просрочка меньше трех месяцев.

Регулярные просрочки также негативно сказываются на кредитной истории, что затруднит получение новых кредитов в будущем.

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Как не допустить просрочек по ипотечному кредиту

Сокращение расходов

Панацеи от просроченной задолженности нет, однако можно снизить для себя риски оказаться в долговой яме. В беседе с NEWS.ru доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова советует на первом этапе пересмотреть свой бюджет.

«Если возможно хоть какие-то платежи оптимизировать, то высвободившиеся средства стоит копить на счете под процент, чтобы к дате оплаты сумма была чуть больше», — говорит эксперт.

Если сократить свои расходы никак не получается, можно попробовать вносить хотя бы часть платежей по ипотеке и постоянно держать связь с банком, рекомендует Ермилова.

Реструктуризация и рефинансирование

Одним из вариантов решения проблемы может послужить реструктуризация, считает глава направления анализа банковской деятельности аналитического центра Университета «Синергия» Антон Рогачевский. Это возможно в том случае, когда заемщик попадает в сложную жизненную ситуацию и не в состоянии платить по счетам. Чаще всего можно уменьшить ежемесячный платеж по ипотеке (за счет увеличения срока или предоставления отсрочки по выплатам).

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«Вы остаетесь в своем изначальном банке, а он изменяет структуру кредитного договора, которая будет соответствовать вашим интересам и интересам банка», — рассказывает собеседник NEWS.ru. По словам Рогачевского, реструктуризация ухудшит кредитную историю, что может усложнить последующие обращения за кредитом в банк.

Также можно воспользоваться рефинансированием. «Для этого необходимо найти банк с условиями, отличными от ваших (естественно, в лучшую сторону), и обратиться в этот банк для инициирования процедуры перевода вашего долга из одного банка в другой», — уточняет экономист.

Налоговые каникулы и снижение ставки

Допустимо попросить банк о кредитных каникулах. Тогда он заморозит оплату по основному долгу и оставит регулярные платежи по процентам. «Как и в случае с реструктуризацией, в БКИ (Бюро кредитных историй. — NEWS.ru) появляется соответствующая негативная отметка, а также возникает значительная переплата по кредиту», — отмечает Рогачевский.

Есть еще один способ сократить кредитное бремя, который последние пару лет был неактуален из-за высокой ключевой ставки. По словам эксперта, заемщик может подать заявление о снижении процентов по договору на основании снижения ставки ЦБ. Как пояснил Рогачевский, здесь очень важно четко и грамотно обосновать необходимость, тогда банк может пойти навстречу.

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