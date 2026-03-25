МФО не смогут бесконечно накручивать проценты: что изменится с 1 апреля

С 1 апреля 2026 года в России вступят в силу существенные изменения правил игры на рынке микрофинансирования. Максимальная переплата по краткосрочным займам (до года) снизится с 130% до 100% от первоначальной суммы кредита с учетом всех процентов, комиссий и штрафных санкций. Формально это должно защитить заемщиков от бесконтрольного роста долга. Но эксперты предупреждают о подводных камнях в нововведениях. Подробнее — в материале NEWS.ru.

Что изменится в регулировании МФО

С 1 апреля 2026 года законодательно ограничена предельная сумма, которую микрофинансовая организация (МФО) может взыскать с клиента по договорам сроком до одного года. Ранее «потолок» составлял 130% от суммы займа, теперь — 100%.

Если заемщик взял 10 000 рублей, общая сумма его обязательств перед МФО (основной долг + проценты + штрафы) теперь не может превышать 20 000 рублей. Ранее этот порог достигал 23 000 рублей.

Нововведения также повлияли на условия выдачи более крупных сумм. При средней рыночной ставке 0,8% в день (которая сама по себе не запрещена) максимальный срок, на который можно выдать заем до 100 000 рублей, сократился с 180 до 125 дней. Дальнейшее наращивание процентов становится невозможным из-за законодательного ограничения итоговой переплаты. Таким образом, регулятор фактически «сжал» коридор рисков, ограничив возможность кредитора бесконечно капитализировать проценты.

Как это скажется на конечных заемщиках

Ключевое изменение, которое ощутят заемщики, — это разрушение механизма «рефинансирования долгов через штрафы».

Как отметив в беседе с NEWS.ru частный инвестор, основатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров, ранее около 70% самых дорогих займов переоформлялись в новые, причем более чем в половине случаев — с увеличением суммы долга. Это превращало небольшой заем в финансовую кабалу.

«На практике для заемщика, который взял 10 000 рублей и не смог вовремя погасить, максимальная сумма к возврату снизится с 23 000 до 20 000 рублей. Но принципиальнее другое: закон дополнительно запрещает „переупаковывать“ старые проценты и штрафы в тело нового займа. Именно эта схема раньше превращала небольшой долг в неуправляемый», — пояснил эксперт.

Станут ли займы в итоге доступнее

Несмотря на видимую выгоду для потребителя, эксперты сходятся во мнении, что удешевления займов ждать не стоит. Ставки как таковые закон не ограничивает, «потолок» касается лишь итоговой переплаты.

Глава направления банковской деятельности аналитического центра университета «Синергия» Антон Рогачевский сравнил нововведение с родительским контролем. «Оно направлено на регулирование заемщиков путем ослабления нагрузки самого дорогого и рискованного микрофинансирования. Это скорее не защита потребителя, а ограничение сродни тому, какое родитель накладывает на ребенка, запрещая ему есть много конфет», — пояснил собеседник NEWS.ru.

Но вряд ли данный подход сократит доходы МФО, считает он. Недополученная доходная часть будет перенесена на какие-либо дополнительные услуги или комиссии, либо МФО просто будут предлагать схожие условия, но со сроком больше года, предположил эксперт.

Какие риски и структурные изменения ждут рынок

Новые правила запускают процесс естественной селекции на рынке микрофинансирования. Удар придется по бизнес-моделям, которые строились на накоплении штрафов с проблемных клиентов. По данным Центрального банка, 27,8% заемщиков МФО имеют два и более «дорогих» займа, что составляет 43,2% всего портфеля. Именно этот сегмент рынок будет вынужден сокращать.

По прогнозам аналитиков «Эксперт РА», число МФО будет ежегодно сокращаться на 20–30%. Мелкие игроки, не выдерживающие одновременно требований по биометрии, резервированию и новым лимитам переплаты, покинут рынок. Освободившийся спрос перераспределится в пользу крупных технологичных компаний.

Однако главный риск реформы, по мнению Федора Сидорова, лежит за пределами легального поля.

«По итогам четвертого квартала 2025 года портфель займов физлиц уже сократился до 520 млрд рублей при 26 млн действующих договоров. Часть клиентов, которым откажут легальные МФО, неизбежно окажется у ломбардов или нелегальных кредиторов — и вот там никаких „потолков“ в 100% не будет», — опасается он.

Какие еще изменения ждут рынок микрокредитования

Помимо уже вступивших в силу изменений, регулятор готовит ужесточение условий на будущее. С октября 2026 года планируется ввести правило «два займа в одни руки», а с апреля 2027 года — «один заем в одни руки». Это означает, что возможности для «рефинансирования» долга в разных компаниях будут сведены к минимуму.

По словам Антона Рогачевского, именно эти меры могут подстегнуть интерес к продуктам МФО, учитывая, что не все граждане имеют доступ к банковскому кредитованию.

