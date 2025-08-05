Россиянам начали массово отказывать в реструктуризации долгов

Российские банки начали массово отказывать гражданам в реструктуризации долгов и кредитных каникулах, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Центрального банка РФ. Речь идет о смягчении условий договора для заемщика. По данным регулятора, с отказами сталкиваются 80% обращений.

Уточняется, что во втором квартале 2025 года число заявок на предоставление кредитных каникул выросло до 233,8 тысячи, что в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Вместе с этим зарегистрировано 1,5 млн обращений для реструктуризации по собственным программам банков, что на 87% больше.

По мнению аналитика Натальи Мильчаковой, отказывая россиянам в реструктуризации долгов, банки обрекают их на долговую кабалу и банкротство. Она напомнила, что в первом полугодии 2025 года банкротами стали около 260 тысяч физлиц. Это на 36% больше, чем годом ранее.

Ранее управляющий фондом и основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев назвал ключевую ставку ЦБ 12–14% оптимальной для большинства россиян. По его словам, при таком уровне вклады еще остаются привлекательными.