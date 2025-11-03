Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
03 ноября 2025 в 07:46

«Нужно относиться серьезно»: Трамп назвал самых сильных мировых лидеров

Трамп заявил, что Путин и Си Цзиньпин являются сильными и умными лидерами

Си Цзиньпин, Владимир Путин Си Цзиньпин, Владимир Путин Фото: kremlin.ru/Кристина Кормилицына, фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу CBS News назвал российского коллегу Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина очень сильными и умными лидерами. По словам хозяина Белого дома, это не те люди, с которыми «можно играть».

Оба жесткие, оба умные. Они оба очень сильные лидеры. Это не те люди, с которыми можно играть. Это люди, к которым нужно относиться очень серьезно, — подчеркнул республиканец.

Также политик признал, что Россия располагает большими запасами ядерного оружия. Трамп отметил, что обсуждал с Москвой и с Пекином вопрос денуклеаризации. В то же время американский президент вновь сообщил о планах провести ядерные испытания. Свое решение он обосновал тем, что другие государства якобы делают то же самое.

Ранее Трамп выразил уверенность в том, что он способен урегулировать конфликт на Украине уже в ближайшее время. В частности, политик рассчитывает добиться этого за пару месяцев. Помимо всего прочего, он дал отрицательный ответ на вопрос о планируемых поставках Киеву крылатых ракет Tomahawk. При этом американский лидер оставил возможность для пересмотра данной позиции в будущем.

Дональд Трамп
Владимир Путин
Си Цзиньпин
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Еще двух фигурантов арестовали по делу о торговле детьми в Москве
Евросоюз подсел на российский шоколад
Россиянам назвали самые востребованные вакансии на рынке труда
Водителям напомнили, что их ждет за нечитаемые номера автомобиля
Скончалась 33-летняя журналистка «Известий»
«Нет никаких сомнений»: в США предупредили Киев об «эпидемии» котлов
Водителям рассказали, что будет за отказ снять обложку с прав
«Испорченное настроение»: Успенская вспомнила, как болела за Плющенко на ОИ
Названа предполагаемая протяженность тоннеля Путина — Трампа
Пушков раскрыл, чем Финляндия занимается на границе с Россией
Назван вероятный район конфликта между Россией и НАТО
Командирами спецназа ВСУ стали офицеры-недоучки
Ученые открыли новый вид вымершего гигантского медведя, обитавшего в России
Завтрак мечты: пышный французский омлет с сыром за 6 простых шагов
Подросткам в России могут ограничить снятие наличных
Пьяный морпех США набросился на официанта ресторана в Японии
День Казанской иконы Божьей Матери: история и значение праздника
День народного единства в России: история и современность
Свыше 20 человек погибли при столкновении автобуса с грузовиком
В Европе произошел железнодорожный коллапс
Дальше
Самое популярное
Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят
Семья и жизнь

Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят

Что такое фейхоа, как ее выбрать и с чем приготовить из нее соус для мяса
Семья и жизнь

Что такое фейхоа, как ее выбрать и с чем приготовить из нее соус для мяса

Рыба под маринадом: минтай с морковью, томатной пастой и луком на сковороде
Семья и жизнь

Рыба под маринадом: минтай с морковью, томатной пастой и луком на сковороде

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.