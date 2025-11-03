«Нужно относиться серьезно»: Трамп назвал самых сильных мировых лидеров

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу CBS News назвал российского коллегу Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина очень сильными и умными лидерами. По словам хозяина Белого дома, это не те люди, с которыми «можно играть».

Оба жесткие, оба умные. Они оба очень сильные лидеры. Это не те люди, с которыми можно играть. Это люди, к которым нужно относиться очень серьезно, — подчеркнул республиканец.

Также политик признал, что Россия располагает большими запасами ядерного оружия. Трамп отметил, что обсуждал с Москвой и с Пекином вопрос денуклеаризации. В то же время американский президент вновь сообщил о планах провести ядерные испытания. Свое решение он обосновал тем, что другие государства якобы делают то же самое.

Ранее Трамп выразил уверенность в том, что он способен урегулировать конфликт на Украине уже в ближайшее время. В частности, политик рассчитывает добиться этого за пару месяцев. Помимо всего прочего, он дал отрицательный ответ на вопрос о планируемых поставках Киеву крылатых ракет Tomahawk. При этом американский лидер оставил возможность для пересмотра данной позиции в будущем.