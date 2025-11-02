Больше не мучаюсь с тестом! Пицца за 20 минут вместе с выпечкой! Обалденно вкусно и просто

Надоело часами возиться с дрожжевым тестом? Я нашла решение — пицца, которая готовится быстрее, чем доставляют из ресторана! Секрет в невероятно простом тесте на сметане, которое не нужно раскатывать и ждать, пока поднимется. Просто смешал ингредиенты — и через 20 минут на столе ароматная пицца с расплавленным сыром, хрустящей колбаской и сочными черри. Это блюдо спасло меня, когда гости заявились неожиданно, а теперь стало нашей семейной классикой. Проверено — даже привередливые дети уплетают за обе щеки!

Вам понадобится: 2 яйца, 200 г сметаны, 150 г муки, 10 г разрыхлителя, 100 г сыра, 90 г сырокопченой колбасы, 150 г помидоров черри. Взбейте яйца со сметаной, добавьте муку с разрыхлителем — тесто должно быть как густая сметана. Вылейте его на противень с пергаментом, разровняйте ложкой. Сверху разложите нарезанную колбасу, половинки черри и обильно посыпьте тертым сыром. Выпекайте 15–8 минут при 200 °C до золотистого края и пузырьков на тесте. Достаньте, дайте пару минут остыть — и можно резать! Тесто получается нежным, слегка воздушным, но готовится в разы быстрее.

