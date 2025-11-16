Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
16 ноября 2025 в 10:42

Пицца на кефирном тесте: готовим без дрожжей и без хлопот

Пицца на кефирном тесте: готовим без дрожжей и без хлопот Пицца на кефирном тесте: готовим без дрожжей и без хлопот Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Для начала приготовьте тесто: смешайте 200 мл кефира, 1 яйцо, щепотку сахара и чайную ложку соли. Тщательно перемешайте до однородности. Добавьте столовую ложку оливкового масла и постепенно введите примерно 250–300 граммов просеянной муки вместе с чайной ложкой разрыхлителя. Замесите мягкое, немного липнущее к рукам тесто. Оно не должно быть крутым. Накройте миску полотенцем и оставьте на 15–20 минут.

Духовку разогрейте до 200 градусов. Растяните тесто руками в круглую лепешку толщиной около 1 см, не используя скалку, чтобы сохранить воздушность. Переложите основу на противень, застеленный пергаментом. Смажьте поверхность двумя столовыми ложками томатного соуса или пасты, оставив небольшие бортики. Сверху равномерно распределите 150 граммов натертой моцареллы, несколько ломтиков пепперони и кусочки сладкого перца по вашему вкусу. Выпекайте пиццу в разогретой духовке 15–20 минут до румяности краев и расплавленного сыра. Горячую пиццу сбрызните оливковым маслом и подавайте немедленно.

Ранее мы писали про топ-10 лучших начинок для пирожков, которые всегда получаются

Читайте также
Готовим картофель фри с хрустящей корочкой — проверенный домашний способ
Семья и жизнь
Готовим картофель фри с хрустящей корочкой — проверенный домашний способ
Курица в кетчунезе — сочно, пикантно и без лишней возни!
Семья и жизнь
Курица в кетчунезе — сочно, пикантно и без лишней возни!
Семья подсела на этот завтрак: готовим горячий рулет из лаваша — начинка просто невероятно вкусная
Общество
Семья подсела на этот завтрак: готовим горячий рулет из лаваша — начинка просто невероятно вкусная
Русские лепешки с сыром за 10 минут: секрет — ждем, пока кефир запузырится от соды. Вкуснее и проще хачапури
Общество
Русские лепешки с сыром за 10 минут: секрет — ждем, пока кефир запузырится от соды. Вкуснее и проще хачапури
В Саратовской области обрушился дом XX века
Регионы
В Саратовской области обрушился дом XX века
быстрые рецепты
простые рецепты
пицца
кефир
дома
Оксана Головина
О. Головина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыто, где россияне хотели бы провести зиму
Дмитриев удивился «реакции» Вашингтона на коррупционный скандал на Украине
Умная колонка помогла россиянке узнать об изменах мужа
Скумбрия в горячем маринаде с грибами и лучком — пальчики оближешь!
Мошенники попытались развести на деньги 99-летнего ветерана
«До последнего украинца»: Ушаков раскрыл противников аляскинских соглашений
Названы возможные цели ВСУ на фоне их провалов на фронте
Ушаков раскрыл, ожидать ли встречи Путина и Трампа в ближайшее время
В Ленобласти перекрыли федеральную трассу после опрокидывания грузовика
Королевская семья Британии: новости, Миддлтон изменяла Уильяму с Гарри?
Пленный боец ВСУ назвал приказы своих командиров неисполнимыми
Появились кадры, как рецидивист расстрелял семью из пневматики
Умер голос «Каратэ-пацана» и «Бегущего в лабиринте»
У Киева заканчиваются электростанции: удары по Украине 16 ноября
Пекарский порошок: секрет пышной и воздушной выпечки
Идеальная запеканка: готовится сама, съедается мгновенно, топ-8 рецептов
В МЧС назвали количество жертв крупного пожара в подмосковном кафе
В Москве создали уникальные стационары для «сердечников»
ДТП почти парализовало движение на внешней стороне МКАД
Бывший настоятель одного из самых известных монастырей взят под стражу
Дальше
Самое популярное
Для этого салата варю только один ингредиент. «Фейерверк» — вкусный и эффектный салат привлечет в дом деньги и удачу
Общество

Для этого салата варю только один ингредиент. «Фейерверк» — вкусный и эффектный салат привлечет в дом деньги и удачу

Быстрый крем со сгущенкой! Идеальный крем-чиз: подходит для любого десерта
Семья и жизнь

Быстрый крем со сгущенкой! Идеальный крем-чиз: подходит для любого десерта

Картофельные лепешки — хоть на завтрак с маслом, хоть к селедочке с лучком. Очень вкусные и простые
Общество

Картофельные лепешки — хоть на завтрак с маслом, хоть к селедочке с лучком. Очень вкусные и простые

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.