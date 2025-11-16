Пицца на кефирном тесте: готовим без дрожжей и без хлопот

Для начала приготовьте тесто: смешайте 200 мл кефира, 1 яйцо, щепотку сахара и чайную ложку соли. Тщательно перемешайте до однородности. Добавьте столовую ложку оливкового масла и постепенно введите примерно 250–300 граммов просеянной муки вместе с чайной ложкой разрыхлителя. Замесите мягкое, немного липнущее к рукам тесто. Оно не должно быть крутым. Накройте миску полотенцем и оставьте на 15–20 минут.

Духовку разогрейте до 200 градусов. Растяните тесто руками в круглую лепешку толщиной около 1 см, не используя скалку, чтобы сохранить воздушность. Переложите основу на противень, застеленный пергаментом. Смажьте поверхность двумя столовыми ложками томатного соуса или пасты, оставив небольшие бортики. Сверху равномерно распределите 150 граммов натертой моцареллы, несколько ломтиков пепперони и кусочки сладкого перца по вашему вкусу. Выпекайте пиццу в разогретой духовке 15–20 минут до румяности краев и расплавленного сыра. Горячую пиццу сбрызните оливковым маслом и подавайте немедленно.

