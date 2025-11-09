Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 ноября 2025 в 08:00

Семья подсела на этот завтрак: готовим горячий рулет из лаваша — начинка просто невероятно вкусная

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Семья подсела на этот завтрак: готовим горячий рулет из лаваша — начинка просто невероятно вкусная. Хотите приготовить что-то вкусное и оригинальное, не тратя много времени? Попробуйте горячий рулет из лаваша. Это блюдо идеально подойдет как для праздничного стола, так и для повседневного ужина.

Возьмите лаваш (2 шт.), плавленый сыр (300 г), копченую колбасу (200 г), соленые огурцы (3 шт.), вареные яйца (3 шт.), любую зелень по вкусу, майонез по вкусу, чеснок (3 зубчика), сливочное масло (50 г).

Плавленый сыр размягчите, яйца, огурцы и зелень мелко нарежьте и добавьте к сыру. Все тщательно перемешайте, добавьте майонез и выдавленный через чеснокодавилку чеснок. Лаваш разложите на рабочей поверхности, смажьте майонезом, выложите тонкие ломтики колбасы, сверху распределите подготовленную смесь из плавленого сыра и остальных компонентов. Аккуратно сверните лаваш в рулет. Аналогичным образом подготовьте второй лаваш. Запекайте оба рулета в разогретой до 180 градусов духовке на противне в течение 15 минут.

Такой рулет порадует вас и ваших близких своим вкусом и ароматом. Подавайте горячим, наслаждаясь каждой минутой!

Ранее мы готовили батон в омлете с начинкой. Обалденный завтрак за 5 минут — готовится моментально, а выглядит как из кафе.

лаваш
завтрак
закуска
пицца
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
