03 ноября 2025 в 01:20

Фаза Луны сегодня, 3 ноября 2025 года. Мир замер перед полнолунием

Сегодня, 3 ноября, в 15:39 по часовому поясу Москвы Луна вступит в 14-е лунные сутки этого цикла. Они продлятся до 15:47 завтрашнего дня.

В каком знаке зодиака и в какой фазе пребывает сегодня Луна

Растущая фаза уже послезавтра завершится полнолунием. Луной сегодня управляет упрямый Овен.

Краткая характеристика 14-х суток лунного цикла

Один из самых энергетически сильных дней месяца. У тех, кто не успел начать какие-либо проекты в этом лунном месяце, сегодня еще есть возможность сделать это. Также считается, что все дела, начатые сегодня, непременно завершатся триумфом.

Здоровье и красота перед полнолунием

Обратите внимание на психологическое здоровье — из-за обилия событий сегодня могут сбоить нервы. А эмоциональные качели могут привести к проблемам с физическим здоровьем. Чтобы хотя бы частично предотвратить подобные проблемы, постарайтесь хотя бы выспаться.

Финансы и бизнес под занавес растущей Луны

Все дела сегодня пойдут успешно. Удачными будут даже сложные переговоры, гладко пройдут любые сделки, финансовые операции пройдут без помех.

Свадьба и отношения на пике Луны

А вот свадьбы и разводы на сегодня планировать не стоит. Любая из этих затей закончится скандалом и ссорами. При этом не столь радикальные мероприятия, связанные с общением между родственниками, пройдут очень успешно и оставят после себя только хорошие воспоминания.

Природа в ожидании полной Луны

Даже самая привлекательная с точки зрения рыбы наживка не принесет сегодня удачи рыбакам. Посиделки с удочкой лучше перенести. Садоводам следует свериться с лунным календарем и планировать рекомендуемые работы. Владельцам домашних питомцев пора начать следить за погодой и работой дорожных служб: при появлении первых реагентов на тротуарах необходимо проявить повышенное внимание к лапам питомцев — защищать их специальной обувью, воском или тщательно мыть после прогулки со специальным мылом.

Екатерина Метелева
