02 ноября 2025 в 11:00

Обалденный пирог с яблоками к чаю — нужны сметана, яблоки и мука! Никакой возни, все очень просто

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Если вы думаете, что для вкуснейшей выпечки нужны какие-то особенные ингредиенты, я вас удивлю! Мой обалденный яблочный пирог готовится буквально из трех продуктов: сметаны, яблок и муки. Такой пирог стал моим спасением, когда хочется сладкого к чаю, а возиться с тестом нет времени. Он получается таким нежным, сочным, с хрустящей корочкой, что съедается моментально. А какой аромат стоит на кухне!

Вам понадобится: 3 крупных яблока, 250 г сметаны, 2 стакана муки, 1 стакан сахара, 3 яйца, 1 ч. л. соды. Яблоки очистите от кожуры, удалите сердцевину и нарежьте тонкими дольками. В миске смешайте сметану, яйца и сахар. Добавьте муку и соду, быстро замесите тесто консистенции густой сметаны. Форму смажьте маслом, вылейте половину теста, разложите яблочные дольки и залейте оставшимся тестом. Выпекайте 35–40 минут при 180 °C до золотистого цвета. Проверяйте готовность деревянной палочкой. Дайте пирогу немного остыть в форме — так он будет еще вкуснее!

Ранее сообщалось, как испечь обалденно вкусный осетинский пирог картоф-козоджын с нежным тестом и сочной картофельно-грибной начинкой.

