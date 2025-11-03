«Народ пожил — и будет»: что Черномырдин говорил о России, Украине, Чечне

15 лет назад, 3 ноября 2010 года, ушел из жизни один из самых узнаваемых политиков постсоветской России — Виктор Черномырдин. Бывший премьер-министр РФ, дипломат, газовик — он вошел в историю не только как государственный деятель эпохи перемен, но и как автор десятков афоризмов, которые стали частью народного языка. Однако сегодня его имя вызывает у россиян неоднозначные эмоции. Почему фигура Черномырдина до сих пор остается спорной — в материале NEWS.ru.

Как Черномырдин стал премьер-министром

Виктор Черномырдин родился 9 апреля 1938 года в Оренбургской области. Он начинал свою карьеру на одном из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий страны — Орскнефтеоргсинтезе, где прошел путь от простого механика до руководителя. В конце 1960-х его перевели на партийную работу.

В 1985 году будущий председатель правительства возглавил Министерство газовой промышленности СССР, которое после распада Союза было преобразовано в газовый гигант «Газпром». Благодаря Черномырдину компания стала одной из мощнейших энергетических корпораций мира.

Его приход в политику состоялся в эпоху перестройки, когда советская система трещала по швам, а на первый план выходили хозяйственники нового типа. После ее крушения Черномырдин вошел в правительство новой России как заместитель председателя Совета министров. А в декабре 1992 года президент Борис Ельцин назначил его главой Совмина.

Черномырдин взял курс на постепенные реформы, стабилизацию экономики и сохранение контроля государства над ключевыми отраслями. В 1995 году он стал председателем Всероссийского общественно-политического движения «Наш дом — Россия» (НДР).

Борис Ельцин и Виктор Черномырдин, 1993 год Фото: Гарегин Тосунян/РИА Новости

В марте 1998 года Ельцин неожиданно отправил Черномырдина в отставку, однако уже осенью попытался вернуть его в кресло премьера. Государственная дума это не поддержала — и политическая эпоха Черномырдина подошла к концу. Позже он занял пост специального представителя президента по урегулированию кризисов, в том числе играл важную роль в переговорах по Югославии во время конфликта 1999 года.

Черномырдин заявлял о намерении участвовать в президентских выборах и даже получил одобрение Ельцина. Однако позднее поддержал кандидатуру Владимира Путина. С 2001 по 2009 год бывший премьер был послом России на Украине.

Как проявил себя Черномырдин во главе правительства

Назначение Черномырдина председателем правительства в 1992 году было вынужденным решением, рассказал NEWS.ru политолог Андрей Кортунов. По его словам, это должно было стать реваншем советской хозяйственной номенклатуры, но на практике все оказалось не совсем так.

«Черномырдин, безусловно, был талантливым руководителем, что называется, крепким хозяйственником. Его можно отнести к категории красных директоров, но при этом он понимал, что реставрировать советскую экономику невозможно. Такое решение было бы чревато очень серьезными проблемами. То есть у него были и здравый смысл, и управленческая хватка, и понимание того, как работает экономика», — рассказал Кортунов.

Говоря о слабых сторонах политика, политолог указал на отсутствие стратегии управления. По его словам, Черномырдин больше реагировал на меняющуюся экономическую реальность, чем пытался ее формировать.

«Но этот недостаток можно считать простительным, поскольку в тех условиях, в которых ему приходилось работать, пытаться реализовывать какую-то долгосрочную стратегию было очень трудно. То, что он делал, было во многом неизбежным, так как было вызвано внешними обстоятельствами, которые он изменить не мог. Поэтому обвинения в его адрес не совсем справедливы», — отметил Кортунов.

Что Черномырдин говорил о России

Черномырдин был харизматичным политиком, который умел говорить без канцелярита и политических клише, с естественной простотой, которая находила отклик в простых людях. Поэтому неудивительно, что он стал героем народного фольклора. Его яркие фразы превратились в афоризмы, так называемые черномырдинки, в которых отразился характер страны, переживавшей переход от СССР к новой России.

О ней Черномырдин говорил с особой теплотой и болью. «Какую страну просрали!» — эта фраза, сказанная им после распада СССР, стала символом ностальгии по рухнувшему государству.

Также в его высказываниях отражались особенности российских управленческих практик. «Хотели как лучше, а получилось как всегда», — это его, пожалуй, самая знаменитая цитата, которая родилась после очередного неудачного правительственного решения и стала символом вечного разрыва между намерениями и результатом.

Виктор Черномырдин Фото: Борис Приходько/РИА Новости

«Россия — не то место, где можно жить по инструкции», — в этой реплике отразилось понимание Черномырдина, что нельзя управлять по учебникам страной с такой историей и менталитетом.

Он не забывал о сложностях жизни простых людей — тех, кто строил, работал и выживал в новых условиях. «Россия — страна возможностей. Только не всегда тех, которых хотелось бы», — говорил политик, подчеркивая парадоксы переходного времени. Но даже когда оставалось мало поводов для оптимизма, он подбадривал: «Мы столько будем жить, что наши внуки нам завидовать будут».

Этому же посвящен один из самых известных и неоднозначных его афоризмов: «Народ пожил — и будет». В характерной для Черномырдина иронической манере он отражает стойкость и выносливость русского народа, способного пережить любые трудности.

Как Черномырдин пытался прекратить войну в Чечне

В разгар войны в Чечне в середине 1990-х Черномырдин стал одним из политиков, кто пытался разрешить конфликт между федеральной властью и сепаратистами. «Хватит воевать — надо договариваться», — повторял он, выступая за переговоры, когда сама идея мира казалась невозможной. Одна из его самых известных фраз тех лет: «Не дай бог жить в такое время, когда решения принимаются горячей головой» — отражала политическую философию Черномырдина, которая основывалась на осторожности, прагматизме и вере в здравый смысл даже в хаосе войны.

В 1996 году глава правительства лично участвовал в переговорах, которые закончились подписанием Хасавюртовских соглашений. Тогда он заявил: «Пусть лучше мы сто раз поговорим, чем один раз выстрелим». Эта фраза стала его политическим кредо.

Виктор Черномырдин (справа) и члены российской делегации на переговорах по мирному урегулированию в Чечне Фото: Александр Макаров/РИА Новости

Для Черномырдина Чечня была не только темой политики, но и личной болью. «Война никому не нужна — ни там, ни здесь», — говорил он, подчеркивая, что за каждым решением стоят жизни, а не абстрактные цели.

Что Черномырдин говорил об Украине и ЕС

В качестве дипломата Черномырдин оставил заметный след в отношениях с Украиной и Европой. Будучи послом России в Киеве, он успел создать целый цитатник. Об Украине Черномырдин говорил не как о «чужой стране», а как о месте, где «все свое, только немного по-другому». Его замечание: «Мы с Украиной как два сапога пара, только один — левый» — мгновенно стало хитом прессы и народных форумов. В этой шутке отразилось понимание Черномырдиным непростых отношений между соседними странами: и близость, и различия, и вечная невозможность «идти в ногу».

Он не раз подчеркивал, что связи между Москвой и Киевом глубже, чем текущая политика: «Ссоримся, шумим, а все равно вместе живем». Даже когда отношения максимально обострялись, Черномырдин напоминал: «Украина без России не обойдется, как и Россия без Украины».

О связях России и Европы он тоже говорил с юмором: «Мы всегда хотели в Европу, но почему-то все время выходим в Азию». В другой раз добавил: «В Евросоюзе все умные, только каждый по-своему. А у нас — по понятиям».

Почему Черномырдин остается спорной фигурой

Черномырдин был одним из ключевых архитекторов постсоветской экономической модели — рыночных реформ, приватизации, ориентации на крупный бизнес и сырьевую экономику. Поэтому для многих россиян, сохраняющих ностальгию по временам СССР, Черномырдин стал символом «олигархического капитализма».

Депутат Госдумы от КПРФ Сергей Обухов в беседе с NEWS.ru назвал Черномырдина крайне неоднозначной фигурой в истории России. «Его называли первым „легальным миллиардером“, поскольку он сумел, по сути, конвертировать общенародный „Газпром“ в свою частную лавочку. Это человек, который во многом трансформировал советский проект в тот, который сегодня критикует Владимир Путин», — сказал парламентарий.

Владимир Путин и Виктор Черномырдин, 2002 год Фото: Сергей Величкин/РИА Новости

Также, по его словам, на экс-премьере лежит часть ответственности за трагические события октября 1993 года, когда президент Борис Ельцин силой разогнал Верховный Совет.

«Тогда Черномырдин декларировал возможность одновременных перевыборов президента и Верховного Совета, что могло бы разрешить кризис. Однако после этих договоренностей расстрел демонстрантов 4 октября и танковый обстрел парламента привели к тому, что кризис закончился трагически. В этом также есть доля вины Черномырдина. Несмотря на запомнившиеся афоризмы, минусов в его политике было гораздо больше», — сказал Обухов.

