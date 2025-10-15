Путин пообещал раскрыть секреты одного политика по подготовке к отопсезону Путин привел в пример Черномырдина при подготовке к отопительному сезону

Президент России Владимир Путин привел в пример бывшего премьер-министра страны Виктора Черномырдина, говоря о подготовке энергосистемы к отопительному сезону. Он пообещал правительству рассказать о советах, полученных от политика, но не публично, следует из трансляции, которую вела пресс-служба Кремля.

Я вам потом расскажу, как Виктор Степанович Черномырдин, когда был председателем правительства Российской Федерации, рекомендовал министерству энергетики готовиться к прохождению осенне-зимнего периода, — сказал Путин.

Ранее эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь заявил, что перед началом отопительного сезона нужно почистить батареи от пыли и осмотреть, чтобы выявить возможную ржавчину. По его словам, если есть сомнения, лучше вызвать специалиста от управляющей компании. Он уточнил, что любые ржавчины и потеки могут привести к серьезным проблемам.

До этого сообщалось, что решение о начале отопительного сезона принимается городскими властями. После их распоряжения в течение пяти дней тепло должно быть подано на все городские объекты. Обычно отопление в Москве включают после того, как в течение пяти дней среднесуточная температура держится ниже восьми градусов тепла.