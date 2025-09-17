Эксперт рассказал, как оценить готовность батарей к отопительному сезону

Перед началом отопительного сезона нужно почистить батареи от пыли и осмотреть, чтобы выявить возможную ржавчину, рассказал эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. По его словам, переданным «Москвой 24», если есть сомнения, лучше вызвать специалиста от управляющей компании. Он уточнил, что любые ржавчины и потеки могут привести к серьезным проблемам.

Любое такое изменение может стать причиной серьезной протечки. Поэтому есть смысл вызвать специалиста, который оценит степень износа и примет решение о локальном ремонте или замене радиатора, — посоветовал эксперт.

Ранее сообщалось, что решение о начале отопительного сезона принимается городскими властями. После их распоряжения в течение пяти дней тепло должно быть подано на все городские объекты. Обычно отопление в Москве включают после того, как в течение пяти дней среднесуточная температура держится ниже восьми градусов тепла.