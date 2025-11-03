Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 ноября 2025 в 19:51

Жена Хопкинса заподозрила актера в аутизме

Жена Энтони Хопкинса рассказала о возможном синдроме Аспергера у актера

Энтони Хопкинс и Стелла Арройяве Энтони Хопкинс и Стелла Арройяве Фото: a75/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Жена актера Энтони Хопкинса Стелла Арройяве предположила, что у него может быть синдром Аспергера, сообщает The Sunday Times. Сам 87-летний артист отверг такую оценку и назвал попытки самодиагностики ментальных расстройств «чушью».

СДВГ, ОКР, синдром Аспергера и бла-бла-бла. О боже, это просто значит — жить. Просто быть человеком, полным запутанных сетей, тайн и прочего. С бородавками, грязью, безумием, — сказал Хопкинс.

Актер также рассказал, что его жена обратила внимание на его одержимость цифрами, деталями и порядком, после чего предположила наличие синдрома Аспергера. Хопкинс подчеркнул, что не воспринимает подобные ярлыки всерьез и считает их современной модой.

Ранее на 73-м году жизни скончался французский актер Чеки Карио, известный по фильмам «Медведь», «Никита» и «Амели». Причиной смерти артиста стала продолжительная борьба с онкологическим заболеванием. За свою карьеру Карио снялся примерно в ста кинолентах, получив широкую известность в конце 1980-х годов.

Ранее в возрасте 72 лет скончался британский актер, писатель и активист Набиль Шабан, известный по роли инопланетного существа Сила в сериале «Доктор Кто». Он основал театральную компанию Graeae, ставшую ведущей площадкой для артистов с инвалидностью.

