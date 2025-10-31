Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
31 октября 2025 в 16:37

Ушел из жизни британский актер-инвалид

В возрасте 72 лет умер актер Набиль Шабан

В возрасте 72 лет скончался актер Набиль Шабан, сообщает The Guardian. Он также был писателем и активистом и основал театральную компанию Graeae, ставшую ведущей площадкой для глухих и нейроотличных артистов и людей с ограниченными возможностями здоровья. Миллионы зрителей узнали его благодаря роли инопланетного существа Сила в сериале «Доктор Кто».

До Набиля на телевидении и сцене не было заметных людей с инвалидностью. Именно Набиль своей неистовой верой в себя и активизмом изменил это, — отметил актер Саймон Стартин.

Шабан появился на свет с несовершенным остеогенезом, известным как болезнь хрупких костей, из-за которой нарушилось формирование его конечностей. По этой причине он был прикован к инвалидной коляске.

Однако ограниченные возможности не помешали Шаьану поработать в театрах «Ройал Корт» и «Единорог». Актер сыграл в картинах «Витгенштейн», «Город радости» и «Дитя человеческое». Кроме того, ему удалось опубликовать книгу стихов и рисунков, написать пьесу и три романа.

Ранее появились подробности смерти басиста группы Limp Bizkit Сэма Риверса. Стало известно, музыкант лежал в собственной луже крови. 18 октября 2025 года в службу 911 позвонила женщина, которая обнаружила тело Риверса в ванной комнате. Она безуспешно пыталась реанимировать басиста.

смерти
похороны
прощания
актеры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Военэксперт назвал преимущества танка Т-80БВМ перед остальными
Названа дата начала серийного производства ЗРК «Крона»
Таможенники сообщили об исполнении указа Путина у границы с Казахстаном
Назван способ заставить россиян активнее покупать квадратные метры
«Оставил след в истории»: Жемчужная высказалась смерти режиссера Бежанова
У представителя приматов обнаружили способность рационально мыслить
Лукашенко сообщил о замене ядерного арсенала в Белоруссии
В СК объяснили противоречивые показания сына Усольцевых
Появились кадры ликвидации важного для логистики ВСУ моста
В Петербурге почтили память жертв авиакатастрофы над Синаем
Автоэксперт придумал, как поддержать аккуратных водителей
Шумахера предупредили о рисках участия в серии гонок IndyCar
Во Владимире ликвидируют неразорвавшиеся снаряды после атаки БПЛА
Умерла одна из первых в США руководителей духового оркестра
Ушел из жизни британский актер-инвалид
«Моська лает на слона»: депутат об угрозах Зеленского в адрес Путина
Платформа здравомыслящих политиков может появиться в ЕС
Россиянам объяснили, когда банк может изменить условия по кредиту
Mash: ореховый бизнес отца Егора Крида задолжал за «коммуналку»
Эксперт объяснил, могут ли заблокировать Telegram и WhatsApp в России
Дальше
Самое популярное
Куриная грудка в сырном соусе на сковороде: быстрый рецепт сочного филе на ужин
Общество

Куриная грудка в сырном соусе на сковороде: быстрый рецепт сочного филе на ужин

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Конец конфликта к весне и оценка Путина: новости СВО на вечер 29 октября
Россия

Конец конфликта к весне и оценка Путина: новости СВО на вечер 29 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.