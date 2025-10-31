Ушел из жизни британский актер-инвалид

В возрасте 72 лет скончался актер Набиль Шабан, сообщает The Guardian. Он также был писателем и активистом и основал театральную компанию Graeae, ставшую ведущей площадкой для глухих и нейроотличных артистов и людей с ограниченными возможностями здоровья. Миллионы зрителей узнали его благодаря роли инопланетного существа Сила в сериале «Доктор Кто».

До Набиля на телевидении и сцене не было заметных людей с инвалидностью. Именно Набиль своей неистовой верой в себя и активизмом изменил это, — отметил актер Саймон Стартин.

Шабан появился на свет с несовершенным остеогенезом, известным как болезнь хрупких костей, из-за которой нарушилось формирование его конечностей. По этой причине он был прикован к инвалидной коляске.

Однако ограниченные возможности не помешали Шаьану поработать в театрах «Ройал Корт» и «Единорог». Актер сыграл в картинах «Витгенштейн», «Город радости» и «Дитя человеческое». Кроме того, ему удалось опубликовать книгу стихов и рисунков, написать пьесу и три романа.

