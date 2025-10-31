Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
31 октября 2025 в 12:47

Появились подробности смерти басиста Limp Bizkit

Басиста Limp Bizkit Риверса обнаружили в луже собственной крови

Риверс Cэм Риверс Cэм Фото: IMAGO/Christian Ender/Global Look Press

Басист группы Limp Bizkit лежал в луже собственной крови, пишет газета Metro. Музыкант умер в своем доме во Флориде. По данным издания, 18 октября 2025 года в службу 911 позвонила женщина, обнаружившая тело Риверса в ванной комнате.

Она пояснила диспетчеру, что музыкант лежал лицом вниз в крови. Диспетчеры дали женщине четкие инструкции, чтобы она сделала искусственное дыхание.

Сердечно-легочная реанимация продолжалась до тех пор, пока не прибыли пожарные спасатели округа Сент-Джонс, после чего была констатирована смерть Риверса. Причина смерти не разглашается, — сказано в материале.

Ранее стало известно, что Риверс скончался на 49-м году жизни. Его коллеги по группе выразили соболезнования и отметили его огромный вклад в творчество коллектива. Риверс был одним из основателей группы, записал все студийные альбомы и стал одной из ключевых фигур ню-метала.

До этого в США на 101-м году жизни умерла Мария Рива — дочь легендарной актрисы Марлен Дитрих. Женщина скончалась во сне в доме своего сына в Нью-Мексико. После завершения карьеры Рива восстанавливала отношения с матерью и ухаживала за ней в последние годы.

