Мощное землетрясение в Афганистане попало на видео

Землетрясение в Афганистане, которое унесло жизни минимум 27 человек, попало на видео, которое опубликовал местный новостной портал Tolo news. На кадрах запечатлена одна улица. В какой-то момент она начинает трястись, это продолжается несколько секунд, затем прекращается.

Минувшей ночью сейсмическая активность магнитудой 6,3 была зафиксирована в северных районах Афганистана недалеко от города Мазари-Шариф. Согласно данным Геологической службы США, подземные толчки значительной силы ощущались также на территории соседних государств — в Таджикистане, Узбекистане и Туркменистане.

Ранее сообщалось, что тектоническая плита Эксплорер в Тихом океане стала распадаться под собственным напряжением. По словам ученых, происходит естественный процесс, при котором одна плита уходит под другую. Однако ученые не исключают, что это может привести к трагическим последствиям.

До этого у берегов Филиппин произошло землетрясение магнитудой 7,4. Как уточнили американские сейсмологи и метеорологи, эпицентр подземных толчков располагался в 144 километрах от портового города Давао.