03 ноября 2025 в 20:12

Латвийский президент отказался поддержать одно решение парламента

Глава Латвии Ринкевич отказался провозглашать выход из Стамбульской конвенции

Эдгар Ринкевич Эдгар Ринкевич Фото: Alexander Welscher/dpa/Global Look Press

Президент Латвии Эдгар Ринкевич отказался провозглашать закон о выходе страны из Стамбульской конвенции о защите женщин, сообщает портал LSM. Глава государства направил документ на повторное рассмотрение в парламент, потребовав дополнительного обсуждения данного вопроса.

Глава государства Эдгар Ринкевич <...> не провозгласит принятый сеймом закон о выходе страны из Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием против женщин и в семье (Стамбульской конвенции). Президент направил письмо спикеру сейма с просьбой о повторном рассмотрении закона в парламенте, — говорится в материале.

Ранее парламент Латвии принял решение о выходе страны из Стамбульской конвенции. Голосованию предшествовали 12-часовые напряженные дебаты, по итогам которых 56 депутатов поддержали выход, 32 выступили против, двое воздержались. Сторонники данного шага утверждали, что документ оказывает давление в сторону отказа от традиционных семейных ценностей.

Кроме того, представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что латвийские власти проводят политику выдавливания пожилых русскоязычных граждан, в результате чего страну вынужденно покинули свыше 3000 человек. По ее словам, данная ситуация напоминает создание неогетто.

