Кадры с латвийским истеблишментом больше нельзя выкладывать в Сети В Латвии ввели запрет на публикацию снимков президента и премьер-министра

В Латвии вступил в силу запрет на размещение в интернете фото и видео с участием первых лиц государства, пишет BNN со ссылкой на латвийское Бюро по правам человека. В ведомстве рассказали, что официальной причиной стало частое появление подобных материалов без веских поводов. Новые требования касаются президента Эдгара Ринкевича, премьера Эвиты Силини и других представителей власти.

Теперь для съемки и публикации изображений чиновников необходима объективная причина. В статье отмечается, что размещение подобных материалов в интернете может повлечь за собой административный штраф или даже уголовную ответственность.

При этом публикация допускается, если зафиксировано явное нарушение со стороны должностного лица и общественность должна об этом знать, — сказано в сообщении.

