День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
29 ноября 2025 в 10:32

Кадры с латвийским истеблишментом больше нельзя выкладывать в Сети

В Латвии ввели запрет на публикацию снимков президента и премьер-министра

Эдгар Ринкевич Эдгар Ринкевич Фото: Yauhen Yerchak/Keystone Press Agency/Global Look Press
В Латвии вступил в силу запрет на размещение в интернете фото и видео с участием первых лиц государства, пишет BNN со ссылкой на латвийское Бюро по правам человека. В ведомстве рассказали, что официальной причиной стало частое появление подобных материалов без веских поводов. Новые требования касаются президента Эдгара Ринкевича, премьера Эвиты Силини и других представителей власти.

Теперь для съемки и публикации изображений чиновников необходима объективная причина. В статье отмечается, что размещение подобных материалов в интернете может повлечь за собой административный штраф или даже уголовную ответственность.

При этом публикация допускается, если зафиксировано явное нарушение со стороны должностного лица и общественность должна об этом знать, — сказано в сообщении.

Ранее на территории Узбекистана полностью запретили оборот электронных сигарет. Законопроект подписал президент Шавкат Мирзиеев. Теперь за данное нарушение грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Под запрет попали приобретение, хранение, перевозка, передача, производство электронных сигарет и жидкостей для них.

