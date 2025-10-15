В МИД России обвинили Латвию в создании «неогетто»

Латвийские власти выдавливают пожилых русскоязычных жителей из страны, ее уже вынужденно покинули более 3000 человек, рассказала корреспонденту NEWS.ru официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, это похоже на создание неогетто.

Особое возмущение вызывает абсолютно чудовищная практика Риги: людей преклонного возраста выдавливают из страны. Уже более 3000 человек вынужденно покинули эту страну, производятся некие точечные выдворения. Представляете, терминология 21 века. Семидесятипятилетняя поэтесса Людмила Межиньш, восьмидесятидвухлетний военный пенсионер Борис Катков и другие. Это какие-то неогетто что ли? Как такое может вообще быть среди стран, которые вращаются в круге, где слово «цивилизация» произносится достаточно часто? — заявила Захарова.

Дипломат добавила, что МИД РФ внимательно отслеживает развитие ситуации вокруг «очередного витка неприкрытого нацизма, бесчеловечных решений властей Латвии». К ним относится практика выдворения из страны людей, которые не подтвердили знание латышского языка, указала она.

Конечно, это варварство, и мы его решительно осуждаем. Это абсолютно четко выраженный нацизм в отношении русскоязычных жителей, — сказала Захарова.

Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил NEWS.ru, что Латвии когда-нибудь придется заплатить за русофобию. По его словам, власти страны из-за страха перед ответными мерами уже «идут вразнос», принимая все более радикальные решения.