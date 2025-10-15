«Плохо закончится»: сенатор о решении главы МИД Латвии выслать русских

Латвии когда-нибудь придется заплатить за русофобию, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. По его словам, власти страны из-за страха перед ответными мерами «идут вразнос».

Я думаю, что в Латвии приняли решение о депортации граждан РФ из-за страха. Там понимают, что за все свои русофобские проявления рано или поздно придется платить, и поэтому идут вразнос. В какой цивилизованной стране высылают людей, которые там живут десятки лет, родились там? Это абсолютно ненормальная ситуация. Вообще, по логике вещей, это русская земля. Но мы подарили ее литовцам, латышам и эстонцам. Россия — добрая душа, а теперь нас выгоняют, — высказался Джабаров.

Он добавил, что страны Прибалтики демонстрируют неблагодарность, забывая о том, какого развития достигли в составе СССР. По словам сенатора, жителям Латвии, Литвы и Эстонии приходится пожинать плоды русофобской политики, трудясь на низкоквалифицированных работах в странах Северной Европы.

Я думаю, что абсолютно враждебный настрой Прибалтики к нашей стране рано или поздно плохо закончится. Эти государства поднялись и развивались за счет того, что были в составе Советского Союза. Им помогала вся страна. Они разворовали или разрушили все, что у них было, а сейчас работают техниками и уборщиками в странах Северной Европы. Вот и кормят своих стариков тем, что зарабатывают. Если такая жизнь им приятнее — пусть продолжают. По сути, они деградируют как страны и как независимые государства, — резюмировал Джабаров.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что решение правительства Латвии о депортации граждан России является бесчеловечным и антигуманным. Она осудила действия Риги. Дипломат назвала это варварством и настоящим нацизмом, в особенности по отношению к престарелым и больным людям.