Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
15 октября 2025 в 13:02

«Плохо закончится»: сенатор о решении главы МИД Латвии выслать русских

Сенатор Джабаров: Латвии когда-нибудь придется заплатить за русофобию

Владимир Джабаров Владимир Джабаров Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Латвии когда-нибудь придется заплатить за русофобию, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. По его словам, власти страны из-за страха перед ответными мерами «идут вразнос».

Я думаю, что в Латвии приняли решение о депортации граждан РФ из-за страха. Там понимают, что за все свои русофобские проявления рано или поздно придется платить, и поэтому идут вразнос. В какой цивилизованной стране высылают людей, которые там живут десятки лет, родились там? Это абсолютно ненормальная ситуация. Вообще, по логике вещей, это русская земля. Но мы подарили ее литовцам, латышам и эстонцам. Россия — добрая душа, а теперь нас выгоняют, — высказался Джабаров.

Он добавил, что страны Прибалтики демонстрируют неблагодарность, забывая о том, какого развития достигли в составе СССР. По словам сенатора, жителям Латвии, Литвы и Эстонии приходится пожинать плоды русофобской политики, трудясь на низкоквалифицированных работах в странах Северной Европы.

Я думаю, что абсолютно враждебный настрой Прибалтики к нашей стране рано или поздно плохо закончится. Эти государства поднялись и развивались за счет того, что были в составе Советского Союза. Им помогала вся страна. Они разворовали или разрушили все, что у них было, а сейчас работают техниками и уборщиками в странах Северной Европы. Вот и кормят своих стариков тем, что зарабатывают. Если такая жизнь им приятнее — пусть продолжают. По сути, они деградируют как страны и как независимые государства, — резюмировал Джабаров.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что решение правительства Латвии о депортации граждан России является бесчеловечным и антигуманным. Она осудила действия Риги. Дипломат назвала это варварством и настоящим нацизмом, в особенности по отношению к престарелым и больным людям.

депортации
Латвия
Прибалтика
Европа
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Бледанс ответила на слухи об иске из-за долга по коммунальным платежам
ВСУ превратили покупку самогона в тройное убийство
Сожитель до смерти избил беременную героиню «Мужского и женского»
Расстрел за водку, магнитные мины, шпионка в ДНР: ВСУ атакуют РФ 15 октября
Десерт из ягод лучше варенья — готовим белорусскую кулагу
Малыш скончался на глазах у родителей из-за нескольких глотков чая
Экономист дала прогноз по инфляции в ноябре
Захарова обозначила Баку позицию по арестованным россиянам
Президент футбольного клуба «Ростов» ушел в отставку
VK CXhub выяснил, как российские компании работают с данными для маркетинга
«Энергия мысли»: Цивилев раскрыл, какие задачи стоят перед энергетикой РФ
Нецензурно уволенный самарский чиновник вышел на связь
«Не готовы терпеть»: HR-эксперт назвал причину частых увольнений зумеров
Юрист раскрыл, как Жидков может ответить на оскорбление Федорищева
Стало известно, чем занимается сын обвиняемого в растрате ректора СПбГУП
В Госдуме раскрыли, как изменятся цены на продукты после повышения НДС
Астроном раскрыл последствия столкновения Земли с солнечным протуберанцем
Таврический инвестиционно-экономический форум состоится в Москве
Назван самый продаваемый люксовый автомобиль в России
Комик-иноагент не смог обжаловать штраф из-за одной ошибки адвоката
Дальше
Самое популярное
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты

Этот сладко-острый соус из перцев сметают со стола быстрее, чем кетчуп: и к мясу, и к сыру
Общество

Этот сладко-острый соус из перцев сметают со стола быстрее, чем кетчуп: и к мясу, и к сыру

Кабмин одобрил призыв резервистов: что это значит, их отправят на СВО?
Россия

Кабмин одобрил призыв резервистов: что это значит, их отправят на СВО?

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.