«Варварство»: в МИД назвали решение Латвии по россиянам бесчеловечным Захарова назвала депортацию россиян в Латвии антигуманным варварством

Решение правительства Латвии о депортации граждан России является бесчеловечным и антигуманным, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Она осудила действия Риги. Дипломат назвала это варварством и настоящим нацизмом, в особенности по отношению к престарелым и больным людям, передает корреспондент NEWS.ru.

Осуждаем это бесчеловечное антигуманное варварство в отношении престарелых и часто больных людей. Настоящий нацизм, — заявила Захарова.

При этом представитель ведомства считает, что пока рано говорить, грозит ли российским гражданам в Латвии немедленная депортация. По словам Захаровой, тем, кого действительно это может коснуться, посольство России в республике предоставляет всевозможное содействие.

Латвия установила крайний срок для сдачи экзамена на знание латышского языка до 13 октября. Всех россиян, не сумевших подтвердить достаточный уровень владения языком, будут депортировать из страны.

Ранее председатель Государственной думы Вячеслав Володин назвал страны Прибалтики «марионетками фашиствующего режима» в Европейском союзе. При этом он отметил, что решение Латвии о депортации россиян было ожидаемым.