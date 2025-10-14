В МИД не увидели угрозу немедленной депортации россиян из Латвии Захарова: пока рано говорить об угрозе немедленной депортации россиян из Латвии

На данный момент нельзя говорить о том, что российским гражданам в Латвии грозит немедленная депортация, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, тем россиянам, кому может грозить такая мера, посольство РФ в республике оказывает всевозможное содействие, передает ТАСС.

Говорить об угрозе немедленной массовой депортации россиян преждевременно. Ими могут быть задействованы различные административные и правовые механизмы для защиты своих прав. Посольство России в Риге ориентировано на оказание максимального содействия нашим соотечественникам, — сказала Захарова.

Ранее Захарова заявила, что планы Латвии по выдворению граждан России — чудовищный пример неонацизма. По ее словам, республика фактически преследует людей по национальному признаку, выдавливая их со своей территории без законных оснований. Она подчеркнула, что подобные действия противоречат нормам морали.

Латвия установила крайний срок для сдачи россиянами экзамена по латышскому языку — 13 октября. После его истечения Рига считает законной депортацию граждан РФ, результаты которых оказались неудовлетворительными. На данный момент известно о высылке 841 россиянина в соответствии с этой схемой.