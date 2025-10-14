Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 октября 2025 в 13:12

«Фашиствующий режим»: Володин жестко прошелся по странам Прибалтики

Володин назвал страны Прибалтики марионетками фашиствующего режима ЕС

Вячеслав Володин Вячеслав Володин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Страны Прибалтики представляют собой «марионеток фашиствующего режима» в Европейском союзе, заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания. Таким образом он прокомментировал решение Латвии о депортации российских граждан. Володин назван этот шаг ожидаемым, передает корреспондент NEWS.ru.

Что касается решений, другого [не ожидается] от прибалтийских стран, которые являются марионетками режима, по-другому не назовешь ту власть, которая сегодня практически как тюрьма народов создана в Евросоюзе, это фашиствующий режим, — сказал Володин.

Латвия установила крайний срок для сдачи экзамена на знание латышского языка до 13 октября. Всех россиян, не сумевших подтвердить достаточный уровень владения языком, будут депортировать из страны.

В связи с депортацией 841 гражданина России из Латвии Володин также предложил подготовить предложения по ситуации. Спикер поручил эту работу главам профильных комитетов и вице-спикеру палаты парламента Петру Толстому.

Госдума
Вячеслав Володин
Евросоюз
Европа
Латвия
