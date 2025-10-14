Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 октября 2025 в 13:00

Володин поручил принять меры после массовой высылки россиян из Латвии

Володин отдал поручения Госдуме в связи с массовой высылкой россиян из Латвии

Вячеслав Володин Вячеслав Володин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил подготовить предложения по ситуации с депортацией 841 гражданина РФ из Латвии, передает корреспондент NEWS.ru. Спикер ГД поручил эту работу главам профильных комитетов и вице-спикеру палаты парламента Петру Толстому.

Попросим глав профильных комитетов, <…> Петра Олеговича [Толстого] подготовить необходимые предложения, которые должны носить конкретный характер и охладить безумные головы, которые принимают такие решения, — указал Володин на пленарном заседании.

Власти Латвии установили крайний срок для сдачи экзамена на знание латышского языка до 13 октября. Всех россиян, не сумевших подтвердить достаточный уровень владения языком, депортируют из страны. Уже известно о высылке 841 человека. В Москве заявили о готовности принять сограждан на родине и помочь в адаптации.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что планы Латвии по выдворению граждан России — чудовищный пример неонацизма. По ее словам, республика фактически преследует людей по национальному признаку, выдавливая их со своей территории без законных оснований.

Госдума
Вячеслав Володин
Латвия
депортации
