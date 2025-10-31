В Латвии проголосовали за выход из конвенции о защите женщин

В Латвии проголосовали за выход из конвенции о защите женщин Латвия может выйти из Стамбульской конвенции о защите женщин от насилия

Парламент Латвии проголосовал за выход страны из Стамбульской конвенции — международного договора, направленного на борьбу с насилием в отношении женщин, сообщил портал Delfi. Утверждению законопроекта предшествовали 12 часов ожесточенных дебатов в парламенте.

По итогам обсуждения 56 депутатов проголосовали за выход из конвенции, 32 — против, двое воздержались. Сторонники выхода из конвенции заявляли, что усматривают в ее положениях давление с целью отказа от «традиционных семейных ролей».

В течение ближайших 10 дней президент Латвии Эдгар Ринкевич должен либо подписать этот законопроект, либо вернуть его в парламент для повторного рассмотрения. Перед этим дипломаты и депутаты из Германии, Франции, Великобритании и еще 12 стран выразили озабоченность предстоящим решением Латвии о выходе из конвенции.

Ранее белорусские пограничники обнаружили у границы с Латвией избитых беженцев, один из которых погиб. С помощью переводчика выжившие граждане Эритреи рассказали, что всего на территории Латвии их было трое. По словам иностранцев, там их остановили люди в форме, отобрали у них мобильные телефоны, затолкали в микроавтобус и стали сильно избивать, применяя электрошокеры.